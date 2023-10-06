Муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного по делу о «фейках» про армию, перевели в тюремную больницу. Адвокатов к нему не пустили

Московского муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного по делу о «фейках» про российскую армию, перевели в тюремную больницу. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на его защитников Катерину Тертухину и Светлану Давыдову.

Горинова перевели в больницу при ИК-3 во Владимире. С чем связана госпитализация депутата, неизвестно. По словам адвокатов, в колонии у них приняли заявления и ордера, оформили пропуски, после чего завели в специальное помещение для встреч, но затем пришел сотрудник колонии и сказал, что Горинова к ним не приведут.

«У нас две версии, почему нам не привели Алексея. И обе — плохие. Либо на нем телесные повреждения и нам боятся его показывать. Либо у него настолько удручающее состояние, что нам тоже не хотят демонстрировать. Нас специально продержали до 17 часов — то есть до конца рабочего дня. Они могли бы раньше нам сообщить, что не приведут Алексея. Но они прекрасно понимают, что рядом находится надзирающий прокурор, и мы бы успели с ним приехать в ИК», — рассказала Давыдова.

Последний раз Горинова навещал адвокат 3 октября. Тогда осужденный «с трудом говорил и жаловался на слабость», пишет газета.

С 7 сентября 62-летнего Алексея Горинова три раза подряд отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО). Перед этим к нему приходили сотрудники ФСБ, они спрашивали о его отношении к террористическим и экстремистским организациям. Позже сам Горинов рассказывал, что к нему в ШИЗО ворвались шестеро сотрудников колонии, которые потребовали от него раздеться из-за найденного «клочка туалетной бумаги, свернутого в трубочку», с математическими вычислениями и «трех короче хлеба».

Мещанский районный суд Москвы в июле 2022 года приговорил Горинова к семи годам колонии. Суд признал его виновным в распространении «фейков» про российскую армию. Поводом для дела стало то, что во время заседания совета депутатов Горинов предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».

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