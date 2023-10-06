Российские войска атаковали Украину дронами. В Одесской области повреждено зернохранилище

В ночь на 6 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами «Шахед-131/136», сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, в атаке участвовали 33 беспилотника, 25 из них удалось сбить. Дроны двигались несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.

В Одесской области беспилотники нанесли удары по пограничной и припортовой инфраструктуре в Измаильском районе, сообщил глава администрации региона Олег Кипер. По его словам, силам ПВО удалось сбить три дрона, сколько БПЛА прорвалось через противовоздушную оборону, он не уточнил. В результате атаки было повреждено зернохранилище, загорелись девять грузовиков. По данным Кипера, люди не пострадали.

Кроме того, сообщил глава Одесской области, из-за атаки дронов была временно остановлена работа паромной переправы. «Русская служба Би-би-си» уточняет, что речь, вероятно, о переправе в Орловке, местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в этом районе.

Еще восемь беспилотников были сбиты в Николаевской области, семь — в Черкасской области. Командование Воздушных сил ВСУ также сообщило о сбитых дронах в Харьковской, Днепропетровской и Житомирской областях.