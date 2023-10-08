Война Пятьсот девяносто второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 октября читайте здесь.
Херсон попал под обстрел, пострадали 11 человек, в том числе девятимесячный ребенок
В ночь на 8 октября российские войска обстреляли Херсон, сообщил глава местной администрации Александр Прокудин. По его словам, под обстрел попали жилые кварталы, автомобили, газораспределительные сети.
В результате ранения получили 11 человек. Прокудин заявил, что в состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее девятимесячную дочь. Среди пострадавших — 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия. Его госпитализировали.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли восемь ракетных ударов и 34 авиационных удара, а также совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и гражданским объектам;
- Под артиллерийский огонь попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;
- ВСУ отразили атаки российских войск на купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, на лиманском направлении — в районе Макеевки Луганской области, на шахтерском направлении — в районе населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области;
- На бахмутском направлении российские силы безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области;
- Украинские войска продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на бахмутском направлении, имели частичный успех северо-восточнее Андреевки;
- За сутки ВСУ нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск, а также пять ударов — по зенитно-ракетным комплексам.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 592-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.