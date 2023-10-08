Война Пятьсот девяносто второй день. Онлайн «Медузы»

Херсон попал под обстрел, пострадали 11 человек, в том числе девятимесячный ребенок

В ночь на 8 октября российские войска обстреляли Херсон, сообщил глава местной администрации Александр Прокудин. По его словам, под обстрел попали жилые кварталы, автомобили, газораспределительные сети.

В результате ранения получили 11 человек. Прокудин заявил, что в состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее девятимесячную дочь. Среди пострадавших — 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия. Его госпитализировали.