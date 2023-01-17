Шойгу объявил, что масштабная реформа армии начнется в 2023 году и займет три года

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание, посвященное анонсированной в конце декабря реформе армии, предусматривающей, в числе прочего увеличение численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона человек.

На совещании, сообщает «Интерфакс», Шойгу объявил, что «масштабные изменения состава Вооруженных сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации» будут проводиться в течение 2023 — 2026 годов.

Глава Минобороны РФ напомнил, что в рамках реформы, помимо прочего, предстоит «сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте», «создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации».

Также, заявил Шойгу, предстоит «увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск, определить объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны».

Подробнее об анонсированной реформе армии РФ

Посреди войны против Украины в России объявлена масштабная реформа армии. Зачем это Путину и Шойгу? Ну, помимо того, что она свидетельствует о явных ошибках военного командования

Подробнее об анонсированной реформе армии РФ

Посреди войны против Украины в России объявлена масштабная реформа армии. Зачем это Путину и Шойгу? Ну, помимо того, что она свидетельствует о явных ошибках военного командования

Совещание, посвященное реформе армии, как особо отмечается, Шойгу провел в рамках посещения «объединенной группировки войск ». Где именно был Шойгу, не уточняется.