Между Россией и Северной Кореей резко выросли объемы грузоперевозок после визита Ким Чен Ына в РФ, сообщает аналитический проект Beyond Paralle со ссылкой на спутниковые снимки.

Так, 5 октября на железнодорожном пункте Туманган на границе КНДР с РФ было зафиксировано «беспрецедентное количество» грузовых вагонов — не менее 73. Аналитики отмечают, что, согласно раннее сделанным спутниковым снимкам, за последние пять лет на этом пункте не бывало больше 20 вагонов за раз.

Кроме того, на новых снимках эксперты заметили большое количество транспортных контейнеров на складской территории железнодорожного комплекса. Что в них находится, неизвестно. Однако Beyond Parallel пишет, что подобных контейнеров в Тумангане раньше не наблюдалось.

Эксперты считают, что резкое увеличение железнодорожных перевозок может говорить о том, что Северная Корея начала поставлять оружие и боеприпасы РФ.

Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября и уехал 17 сентября. За это время он успел встретиться с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Также северокорейскому лидеру показали различные российские вооружения, включая ракетный комплекс «Кинжал» на МиГ-31И и комплексы крылатых ракет «Калибр» на фрегате «Маршал Шапошников».

Западные СМИ и чиновники предполагали, что визит северокорейского лидера может быть связан с переговорами о поставках вооружений. В частности, агентство Bloomberg писало, что КНДР может начать поставлять России артиллерийские снаряды и запчасти к танкам в обмен на продовольственную помощь, военные технологии, нефтепродукты и твердую валюту.

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