Российские бомбардировщики Ту-160 получили крылатые ракеты Х-БД с дальностью более 6500 километров

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД. Об этом говорится в видео Минобороны России, опубликованном после визита лидера КНДР Ким Чен Ына на аэродром Кневичи в Приморском крае.

«Несет ракету Х-БД с дальностью более 6 500 километров», — сказал командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш во время визита Кима на аэродром. По его словам, грузоподъемность самолета составляет 100 тонн. Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, на Ту-160 установлены две кассеты по шесть ракет.

Во время визита во Владивосток Ким Чен Ыну показали ракетные комплексы «Кинжал» и «Калибр», а также фрегат «Маршал Шапошников».

Первые сообщения о разработке крылатой ракеты Х-БД появились в 2017 году. О том, что ракеты поступили на вооружение российской армии, не сообщалось.

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