Война Пятьсот девяносто первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 октября читайте здесь.
Главные новости:
- В подмосковной Истре сбили беспилотник, летевший на Москву.
- Войска РФ атаковали Одесскую область. Под ракетный удар попали здание пансионата и зернохранилище. Ранены четыре человека.
- США ограничат торговлю с 42 китайскими компаниями из-за поставок микрочипов в Россию.
Администрация президента США Джо Байдена на следующей наделе объявит о новом пакете военной помощи для Украины примерно на 200 миллионов долларов, сообщают источники Reuters.
Состав следующего пакета военной помощи пока формируется. Предполагается, что в него войдут боеприпасы и бронетехника, которые были в последних пакетах помощи. Ожидается, что о новых поставках будет объявлено 11 октября на 16-м заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.
Как отмечает Reuters, Минобороны США продолжает использовать средства ранее предоставленные на помощь Украине. В июле Пентагон объявил, что по результатам проведенной проверки выяснилось, что военную помощь Украине за два года переоценили в 6,2 миллиарда долларов. Новый пакет помощи будет выделен из этих средств.
В начале октября Конгресс США принял временный бюджет, позволяющий избежать остановки работы правительства. Однако расходы на военную помощь Украине в него не вошли.
Министерство торговли США внесло 42 китайские компании в список экспортного контроля за поддержку оборонно-промышленного комплекса России.
Ограничения введены в том числе из-за поставок микрочипов американского производства, которые Россия применяет в системах наведения ракет и дронов, используемых для ударов по гражданским целям в Украине.
В список экспортного контроля также внесены компании из Финляндии, Германии, Индии, Турции, ОАЭ и Великобритании.
На подлете к Москве сбили беспилотник
Силы ПВО сбили в Истринском городском округе дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
В Минобороны РФ подтвердили, что российские военные пресекли «попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа».
На фоне атаки московские аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостанавливали работу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные онлайн-табло. Были задержаны или отменены больше 20 рейсов.
Поздно вечером 6 октября российские военные сбили беспилотник у берегов аннексированного РФ Крыма, сообщает Минобороны России. Ведомство обвинило «киевский режим» в попытке «совершить террористическую атаку».
«Средствами ПВО малого ракетного корабля Черноморского флота в 10 километрах от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.
Вечером 6 октября в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Около 23:15 глава аннексированного города Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО.
Издание «Страна» со ссылкой на местные паблики сообщает, что от ночного ракетного обстрела пострадал город Черноморск, где находится крупный украинский порт.
Ночью войска РФ атаковали Одесскую область. Под ракетный удар попали здание пансионата и зернохранилище. Ранены четыре человека
В ночь на 7 октября российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.
В Одесском районе ракеты попали в здание пансионата и зернохранилище возле порта. Четыре человека получили ранения осколками стекла. Повреждены несколько многоквартирных домов, там выбило окна. Из-за падения фрагментов ракет и взрывной волны в гаражном кооперативе произошел пожар.
Оперативное командование ВСУ «Юг» уточняет, что войска РФ нанесли удар сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа «Оникс», выпущенными с территории аннексированного Крыма.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли три ракетных и 67 авиационных ударов, совершили 46 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам Украины.
- Произошло 34 боевых столкновения. ВСУ отразили атаки противника в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, Макеевки Луганской области, Андреевки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, а также Приютного Запорожской области
- ВСУ продолжают наступать на мелитопольском направлении. Украинские военные имели частичный успех к северу от Копани и к северу от Новопрокоповки. В ходе ведения штурмовых действий на бахмутском направлении имели частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области.
- На херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.
- Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, шесть артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 591-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.