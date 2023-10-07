Война Пятьсот девяносто первый день. Онлайн «Медузы»

Администрация президента США Джо Байдена на следующей наделе объявит о новом пакете военной помощи для Украины примерно на 200 миллионов долларов, сообщают источники Reuters.

Состав следующего пакета военной помощи пока формируется. Предполагается, что в него войдут боеприпасы и бронетехника, которые были в последних пакетах помощи. Ожидается, что о новых поставках будет объявлено 11 октября на 16-м заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.

Как отмечает Reuters, Минобороны США продолжает использовать средства ранее предоставленные на помощь Украине. В июле Пентагон объявил, что по результатам проведенной проверки выяснилось, что военную помощь Украине за два года переоценили в 6,2 миллиарда долларов. Новый пакет помощи будет выделен из этих средств.

В начале октября Конгресс США принял временный бюджет, позволяющий избежать остановки работы правительства. Однако расходы на военную помощь Украине в него не вошли.