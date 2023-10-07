Войска РФ ударили по Одесской области ракетами «Оникс». Повреждены жилые дома, пансионат и зернохранилище

В ночь на 7 октября российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.

Как заявили в оперативном командовании «Юг» Вооруженных сил Украины, российские войска ударили сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа «Оникс», выпущенными с территории аннексированного Крыма.

В Одесском районе, по словам Олега Кипера, ракеты попали в здание пансионата и зернохранилище, расположенное возле порта. Повреждения получили несколько многоквартирных домов, там выбило окна. Из-за падения фрагментов ракет и взрывной волны в гаражном кооперативе произошел пожар. По предварительной информации, пострадали четыре человека.

Украинские СМИ сообщают, что во время ракетного удара пострадал город Черноморск, где расположен крупный порт.

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