Собянин заявил, что силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили в Истринском городском округе Московской области беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений нет, никто не пострадал.

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что российские военные пресекли «попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа».

На фоне атаки московские аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостанавливали работу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные онлайн-табло. Задержаны или отменены больше 20 рейсов.

Читайте также

Война Пятьсот девяносто первый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Пятьсот девяносто первый день. Онлайн «Медузы»