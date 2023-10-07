Собянин заявил, что силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву
Источник: Сергей Собянин
Силы противовоздушной обороны сбили в Истринском городском округе Московской области беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений нет, никто не пострадал.
В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что российские военные пресекли «попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа».
На фоне атаки московские аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостанавливали работу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные онлайн-табло. Задержаны или отменены больше 20 рейсов.