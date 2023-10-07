В Новой Каховке из-за взрыва автомобиля погиб глава местной «Единой России»

Секретарь отделения «Единой России» в аннексированной Новой Каховке Херсонской области Владимир Малов умер от тяжелых ранений, полученный при подрыве его автомобиля. О его гибели сообщила назначенная Россией «администрация» Новой Каховки.

«Медики сделали все возможное, однако ранения и травмы были слишком тяжелыми», — заявил назначенный властями РФ глава аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо.

Автомобиль Малова взорвали утром 7 октября. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Сальдо назвал случившееся терактом.

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