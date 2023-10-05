В Германии обыскали объекты недвижимости миллиардера Алишера Усманова. Пресс-служба бизнесмена назвала их «еще одним эпизодом запугивания»

Сотрудники полиции и таможни Германии обыскали несколько объектов недвижимости в Мюнхене и Тегернзе, принадлежащих россиянину, который находится под европейскими санкциями из-за вторжения РФ в Украину. Об этом со ссылкой на источник сообщил Reuters.

Специальная комиссия «Матрешка» («Matryoshka»), созданная таможенным управлением Германии по санкциям, сообщила, что обыски прошли на основании ордера, выданного судом. Немецкие власти не раскрыли имя россиянина.

По словам собеседника Reuters, речь идет об миллиардере Алишере Усманове. Немецкий Bild утверждает, что полиция провела рейд на вилле Усманова в баварском городке Роттах-Эгерн на берегу озера Тегернзее. В доме изъяли ценности, в том числе роскошные автомобили, например, Mercedes Maybach S500.

«Действия правоохранительных органов ФРГ в отношении Алишера Усманова вызывают огромное удивление и чувство стыда», — заявили в пресс-службе бизнесмена. Представители Усманова отрицают, что обыски прошли на объектах, которые ему принадлежат. Миллиардер не имеет прав контроля над активами траста, который он когда-то основал, и «не может знать, что в настоящее время происходит с принадлежащей трасту собственностью», сообщили в пресс-службе

«Отметим, что прошедший обыск выглядит как еще один эпизод запугивания и политического преследования, с намеком на национальность, что не скрывается в названии специальной следственной комиссии немецкой таможни «Matrjoschka», — сказал представитель бизнесмена

В сентябре 2022 года правоохранительные органы Германии провели обыски на 24 объектах, связанных с Алишером Усмановым. В частности, их провели на вилле на озере Тегернзее и яхте «Дильбар». Следователи в ходе обысков изъяли документы и 30 картин общей стоимостью пять миллионов евро. Позднее суд в Германии признал обыски незаконными, а Усманов подал иск из-за следственных действий на яхте «Дильбар».

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