Алишер Усманов подал иск в немецкий суд из-за обыска на его яхте «Дильбар»

Российский бизнесмен Алишер Усманов, находящийся под международными санкциями, подал иск в Федеральный конституционный суд Германии в связи с обысками на его яхте «Дильбар», сообщает Die Welt.

Согласно изданию, Усманов счел эти обыски посягательством на человеческое достоинство и нарушением права на неприкосновенность жилища.

Кроме того, в своем иске бизнесмен указал на «отсутствие оснований» для введения против него санкций, а также на «неконституционность» пункта закона, согласно которому он должен был сообщить о своих активах после попадания в санкционный список. По мнению Усманова, этот пункт нарушает его право не свидетельствовать против себя.

В сентябре 2022 года правоохранительные органы Германии провели обыски на 24 объектах, которые следователи связывали с Алишером Усмановым. В частности, обыски прошли на вилле на озере Тегернзее и яхте «Дильбар». Позднее стало известно, что в ходе обысков были изъяты документы и 30 картин общей стоимостью в пять миллионов евро.

В мае 2023 года суд во Франкфурте суд признал, что обыски у Усманова по делу об отмывании денег были незаконными. Тогда же издание Der Spiegel писало, что признание незаконности обысков по одному делу не станет основанием для возвращения арестованного имущества бизнесмена, поскольку обыски проводились в рамках нескольких уголовных дел — Усманова также подозревают в нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов.

После российского вторжения в Украину Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, попал под санкции Евросоюза, а также США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и других стран. Европейские санкции Усманов пытается обжаловать в суде.