Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента РФ в 2024 году из-за «специальной военной операции» (как власти России называют вторжение в Украину). Об этом Кадыров заявил во время флешмоба в Грозном, приуроченного ко дню рождения Владимира Путина.

«Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — сказал Кадыров.

Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполнился 71 год.

Владимир Путин пока официально не объявлял об участии в выборах 2024 года. Однако, по словам источников «Медузы», в Кремле исходят из того, что он будет переизбираться. Президентские выборы в России пройдут в 2024 году. В администрации президента РФ решили, что Путин на выборах должен набрать больше 80% голосов.

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