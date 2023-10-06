США ограничат торговлю с 42 китайскими компаниями из-за поставок микрочипов в Россию
Министерство торговли США внесло 42 китайские компании в список экспортного контроля за поддержку оборонно-промышленного комплекса России. Об этом сообщает Reuters, соответствующее уведомление размещено в Федеральном реестре США.
Ограничения введены в том числе из-за поставок микрочипов американского производства, которые Россия применяет в системах наведения ракет и дронов, используемых для ударов по гражданским целям в Украине.
В список экспортного контроля также внесены компании из Финляндии, Германии, Индии, Турции, ОАЭ и Великобритании.
«Сегодняшние пополнение списка дает четкий сигнал: если вы поставляете российскому оборонному сектору технологии американского происхождения, мы выясним это и примем меры», — заявил заместитель министра торговли США Мэтью Аксельрод.
Внесение в список экспортного контроля означает, что теперь перед отправкой товаров организациям из реестра поставщики должны предоставить «труднополучаемые лицензии», отмечает Reuters.