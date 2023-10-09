Зеленский: Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке

Власти России напрямую заинтересованы в разжигании конфликта на Ближнем Востоке, считает Владимир Зеленский. Об этом президент Украины заявил в вечернем обращении по итогам 593-го дня войны.

Он рассказал, что провел совещание с руководителями украинской разведки и дипломатами, посвященное новой эскалации на Ближнем Востоке из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

«По имеющейся информации — очень четкой — Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил раскола и противоречий, и этим помог России уничтожать свободу в Европе», — сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас российские пропагандисты «злорадствуют», а «иранские друзья Москвы совершенно открыто подставляют плечо напавшим на Израиль».

«И все это гораздо большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно по локальным агрессиям. И мы знаем, как этой угрозе противодействовать. И готовим ответные шаги. А главное, защищаем необходимость максимального единства мира», — добавил Зеленский.

Офіс Президента України

Боевики движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, напали на Израиль утром 7 октября. Террористы выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, после чего вступили в бой с израильскими военными и захватили в плен десятки заложников. В ответ армия Израиля начала наносить массированные удары по сектору Газа. Израиль официально объявил, что находится в состоянии войны.

По последним данным, в результате атаки ХАМАС погибли не менее 900 израильтян и еще 2400 получили ранения. Палестинские власти сообщали, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 560 человек и еще 2700 ранены.

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