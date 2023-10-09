В России на юриста Илью Новикова, вступившего в тероборону Киева, завели уголовное дело о «переходе на сторону противника»

ФСБ возбудила в отношении юриста и бывшего игрока в «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова уголовное дело о госизмене «в форме перехода на сторону противника», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В спецслужбе заявили, что Новиков после полномасштабного вторжения российской армии в Украину «покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой».

В декабре 2022 года стало известно, что Новикова объявили в федеральный розыск. В карточке в базе розыска МВД не уточнялось, по какой статье возбуждено дело. Незадолго до этого Новикова объявили «иноагентом», а в июне 2023 года его лишили адвокатского статуса в России.

Новиков прокомментировал новость о возбуждении против него уголовного дела о госизмене (ненормативная лексика, если для вас такое неприемлемо, не открывайте сноску и не переходите по ссылке).

Илья Новиков участвовал как адвокат во многих резонансных процессах в России и в Украине. Он представлял интересы ФБК, «Мемориала», украинской военнослужащей Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова, бывшего президента Украины Петра Порошенко. С 2021 года Новиков живет в Украине, там он получил статус адвоката. В первые дни полномасштабной войны Новиков вступил в территориальную оборону Киева.

Интервью Ильи Новикова

«Россия пытается убить меня, моих соседей, моих друзей. У меня перед Россией нет никаких обязательств» Интервью Ильи Новикова. До войны он защищал ФБК, а после начала полномасштабного вторжения вступил в тероборону Киева

Интервью Ильи Новикова

«Россия пытается убить меня, моих соседей, моих друзей. У меня перед Россией нет никаких обязательств» Интервью Ильи Новикова. До войны он защищал ФБК, а после начала полномасштабного вторжения вступил в тероборону Киева