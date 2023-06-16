Илью Новикова лишили адвокатского статуса. Он защищал ФБК, «Мемориал» и Олега Сенцова

Адвокатская палата Москвы лишила Илью Новикова статуса адвоката. Об этом сообщает адвокат Михаил Беньяш. Как утверждает Беньяш, Новикова лишили статуса «за хулу на министра обороны».

В решении, опубликованном на сайте Московской коллегии адвокатов, указано, что «адвокат Н.» 30 мая лишен статуса за несоблюдение адвокатской этики.

Несоблюдением этики комиссия признала, в частности, высказывание Новикова, сделанное им в ходе интервью на канале «Популярная политика» в мае 2022 года: «Единственный язык, на котором можно говорить с Путиным, это взрывы там на всяких складах российских под Белгородом, под Пермью. Всякие мосты, которые обрушились внезапно, всякие корабли, которые потонули».

Новиков участвовал во многих резонансных процессах в России и в Украине. Он представлял интересы ФБК, «Мемориала», украинской военнослужащей Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова, бывшего президента Украины Петра Порошенко.

С 2021 года Новиков живет в Украине, там он получил статус адвоката.

В декабре 2022 года стало известно, что МВД России объявило Новикова в розыск. О сути уголовного дела против него не сообщалось.