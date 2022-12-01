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Адвоката Илью Новикова объявили в розыск

Источник: МВД РФ

МВД РФ объявило в федеральный розыск адвоката, бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова.

Согласно карточке из базы розыска ведомства, в отношении Новикова возбуждено уголовное дело. По какой статье оно расследуется, не уточняется.

Илья Новиков участвовал в ряде резонансных судебных разбирательств в России и Украине. Он был защитником на процессах против ФБК и «Мемориала», представлял интересы летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова, бывшего президента Украины Петра Порошенко. С 2021 года Новиков проживает в Киеве.

25 ноября Минюст РФ включил Илью Новикова в реестр физических лиц — «иноагентов».