Адвоката Илью Новикова объявили в розыск

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МВД РФ объявило в федеральный розыск адвоката, бывшего игрока «Что? Где? Когда?» .

Согласно карточке из базы розыска ведомства, в отношении Новикова возбуждено уголовное дело. По какой статье оно расследуется, не уточняется.

Илья Новиков участвовал в ряде резонансных судебных разбирательств в России и Украине. Он был защитником на процессах против и « », представлял интересы летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова, бывшего президента Украины Петра Порошенко. С 2021 года Новиков проживает в Киеве.

25 ноября Минюст РФ включил Илью Новикова в реестр физических лиц — «иноагентов».