США объявили, что в октябре начнут учить украинских пилотов управлять истребителями F-16

Украинские военные летчики начнут в октябре обучение по программе управления американскими истребителями F-16 на авиабазе ВВС Моррис в Аризоне. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

«После обучения пилотов английскому языку в сентябре, в октябре на базе Национальной гвардии ВВС Моррис в Тусоне, штат Аризона, при содействии 162-го крыла ВВС Нацгвардии начнется обучение пилотов F-16», — заявил Райдер в ходе брифинга для журналистов (цитата по CNN).

Представитель Минобороны США не смог сказать, сколько летчиков приедут в США, но допустил, что в группу войдут «несколько пилотов и десятки человек обслуживающего персонала».

Газета The Washington Post писала ранее в августе, что шестимесячное обучение украинских летчиков начнется не раньше января 2024 года, поскольку перед этим они должны пройти четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании. Источники CNN заявили 24 августа, что украинские пилоты пройдут курсы английского языка в США, после чего приступят к тренировкам с F-16.

В марте на базе ВВС Дэвис-Монтхан разместили двух украинских пилотов истребителей, чтобы проверить, как быстро они смогут научиться летать на F-16. Украинские пилоты, как показало тестирование, продемонстрировали способности выше среднего в нескольких областях.

Ранее на этой неделе Нидерланды и Дания объявили, что передадут Украине истребители F-16 после того, как завершат обучение украинских пилотов. Нидерланды передадут 42 истребителя, Дания — 19. В Минобороны Дании говорили, что пилоты начнут обучение в конце августа. Также самолеты пообещала Норвегия, но сколько и когда, пока неизвестно.

В июле координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби допустил, что Вооруженные силы Украины получат истребители F-16 до конца 2023 года.

Военные эксперты Франц-Стефан Гади и Майкл Кофман в статье для The Economist заявили, что поставки истребителей F-16 не помогут украинской армии добиться быстрого успеха на фронте.

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