Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность объединить в один пакет помощь Украине и Израилю, сообщают The Washington Post и NBC News со ссылкой на источники.

Предполагается, что если запрос на экстренное финансирование помощи Израилю будет рассматриваться вместе с помощью Украине, отмечают собеседники газеты и телеканала, это увеличит шансы на то, что его одобрит конгресс. В частности, некоторые придерживающиеся ультраправых взглядов республиканцы не одобряют расширение помощи Украине, но активно поддерживают помощь Израилю.

Источник NBC News сообщил, что с инициативой рассматривать объединенный пакет помощи выступили депутаты нижней палаты парламента от обеих партий, поддерживающие Украину. Однако в Белом доме, по словам собеседников The Washington Post, пока не приняли решение, направлять ли в конгресс объединенный запрос о финансировании помощи или отдельные запросы для Израиля и для Украины. Так или иначе, но США намерены помочь обеим странам.

«Мы достаточно большая, экономически жизнеспособная и динамичная страна, чтобы иметь возможность поддерживать и тех, и других», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.