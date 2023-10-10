Войска РФ атаковали Украину беспилотниками. В Одесской области повреждены объекты логистической инфраструктуры

Российские войска в ночь на 10 октября запустили по Украине 36 ударных беспилотников, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. 27 дронов удалось сбить над Николаевской, Одесской и Херсонской областями.

В Одесской области беспилотники повредили объекты логистической инфраструктуры, написал глава региона Олег Кипер. Люди, по имеющимся у него данным, не пострадали. Размер причиненного атакой дронов ущерба Кипер уточнять пока не стал.

Российские войска почти ежедневно атакуют Одесскую область дронами и ракетами. Интенсивность ударов по региону увеличилась после того, как Россия отказалась продлевать зерновую сделку, в рамках которой вывозилось украинское зерно из заблокированных черноморских портов. Целью российских обстрелов, как правило, становятся портовые сооружения, склады и другие объекты инфраструктуры, которые могут быть использованы для вывоза зерна.

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