8 Марта возникло как день борьбы женщин за свои права. Вот девять проблем, с которыми женщинам до сих пор приходится сталкиваться Коллективное обращение активисток из России и Беларуси
Сегодня 8 Марта — день борьбы женщин за свои права. К этой дате женские антивоенные и гражданские инициативы из России и Беларуси впервые подготовили коллективное обращение (если точнее, серию обращений), чтобы рассказать, с какими трудностями сталкиваются женщины в этих странах. Активистки выбрали девять проблем: гендерно обусловленное насилие, ограничение репродуктивных прав, феминизацию бедности, последствия войны и милитаризации для матерей и детей, политические репрессии, дискриминацию женщин коренных народов России, женское беженство, трудовую и сексуализированную эксплуатацию, положение женщин с инвалидностью — и подробно описали каждую из них. «Медуза» публикует их обращения полностью.
Гендерно обусловленное насилие. «Восьмая инициативная группа»
Несмотря на многолетнюю работу феминистского сообщества, государство по-прежнему глухо к проблеме насилия в отношении женщин.
Гендерно обусловленное насилие имеет множество форм, и вряд ли возможно сосчитать их все. Один из самых распространенных видов насилия в России — это домашнее, или семейно-бытовое, насилие. Более того, это до сих пор ненаказуемый вид насилия. В 2017 году домашнее насилие (побои) было официально декриминализировано в России, то есть выведено из Уголовного кодекса. Все законопроекты на тему домашнего насилия, которые предлагались с тех пор, были отклонены Госдумой. Ежегодно в результате домашнего насилия в России гибнут сотни женщин. Всплеск домашнего насилия произошел во время пандемии, а с началом войны и последующим за ней повышением уровня терпимости к насилию ситуация может стать только хуже.
Также, согласно данным ВОЗ, каждая третья женщина сталкивается с физическим и/или сексуализированным насилием. Понятие сексуализированного насилия включает в себя случаи как изнасилований, так и домогательства (харассмент). Несмотря на множество кампаний, направленных на повышение видимости сексуализированного насилия (например, движение #MeToo), российское государство глухо к этой проблеме, а акторы насилия занимают подчас высокие посты в государственном аппарате (кейс Леонида Слуцкого) или продолжают заниматься образованием детей (кейс с Летней экологической школой).
Фемицид — одна из самых страшных форм гендерного насилия — представляет собой убийство на почве ненависти к женщинам. Случаи фемицида не учитываются официальной статистикой, но счетчик подобных убийств, которые освещались в СМИ, есть, например, на сайте Московского женского музея.
Насилие на почве идентичности — это тоже одна из форм гендерного насилия, с которым сталкиваются люди, принадлежащие к ЛГБТКИА+.
Насилие на почве традиций включает калечащие операции на половых органах, так называемые убийства чести, «похищения невест» и другие насильственные действия, оправдываемые традициями. В России по-прежнему практикуются калечащие операции (так называемое женское обрезание) в отношении девочек. Согласно докладу фонда «Правовая инициатива», более тысячи девочек из России ежегодно подвергается калечащим операциям на половых органах. Также в России, в частности на Северном Кавказе, по-прежнему практикуются убийства чести. По информации «Правовой инициативы», вычислить реальное число таких убийств фактически невозможно из-за сокрытия их членами семьи. Все наши попытки обратить внимание на этот вопрос, например на кейс с Халимат Тарамовой, государством были проигнорированы.
Ограничение права на аборт. «Феминистское антивоенное сопротивление»
«Россияне вымирают», — трагически рассказывают нам с трибун чиновники и парламентарии. Казалось бы, действительно, ведь рождаемость не растет, а в апреле 2022 года в России так и вообще была зафиксирована самая низкая рождаемость с 1943–1944 годов. В январе 2023 года президент РФ В. В. Путин даже поручил правительству «в кратчайшие сроки придумать способ поднять уровень рождаемости» и дал на решение этой проблемы целых две недели.
Но вместо того чтобы остановить дорогостоящие бессмысленные военные действия, на которых умирают россияне, или вместо того чтобы бороться с бедностью и разрабатывать эффективные программы поддержки детства, материнства и ответственного родительства, российские власти вместе с РПЦ призывают женщин рожать детей. Как именно стимулировать женщин к деторождению, они за годы работы так и не поняли, поэтому решили пойти самым неэффективным и вредным путем: постепенно ограничивать право на аборт, затрудняя доступ к нему и угрожая вывести аборты из обязательного медицинского страхования.
Но правда в том, что все эти меры по ограничению права на аборт не только никак не приблизят российское правительство к желаемым демографическим целям, но и причинят неоспоримый дополнительный вред российским женщинам, а значит, и всему российскому обществу. Исследования доказывают, что количество абортов никак не связано с уровнем рождаемости: за 20 лет количество абортов в России благодаря информированности общества и контрацепции сократилось почти в четыре раза, но никакого демографического роста это не дало. Меньше абортов не значит больше детей. Россияне «вымирают» не из-за абортов, а из-за низкого уровня жизни, из-за бедности, участия в военных действиях, ощущения небезопасности и бесперспективности воспитания детей в собственной стране.
Мы живем, любим и рожаем детей не для демографических таблиц и чужих политических амбиций. Мы имеем право на выбор и на репродуктивную справедливость — как на аборт, так и на материнство. Мы имеем право на мирное и свободное государство, в котором не страшно дать жизнь новому человеку. Запретом абортов никто не сможет заставить нас рожать больше. Многие беременные женщины уезжают сейчас из России, чтобы дать своему ребенку гражданство другой страны. У правительства не получится эксплуатировать нас: падение рождаемости — это реакция общества на политику страны. Россияне вымирают не из-за абортов, они вымирают из-за российской политики!
Мы, российские женщины, не являемся инкубаторами и государственной собственностью. Каждому парламентарию, пытающемуся заработать политические очки на теме абортов, мы хотим сказать: сам воюешь — сам рожай.
Поддержать петицию за право на репродуктивную справедливость для женщин можно здесь.
Нападки на трудовые права женщин. «СоцФем Альтернатива»
От войны и следующего за ней кризиса пострадали целые сектора экономики: сфера туризма и авиаперевозок, общественного питания, услуг. Высокие темпы инфляции без роста зарплат ведут к сокращению личных затрат: на клининг, бьюти-сферу, доставку еды, походы в общепит, путешествия, покупку одежды и так далее. Это ведет к усилению гендерно обусловленного разрыва в зарплатах и уровне эксплуатации, поскольку в этих сферах заняты в основном так называемые низкоквалифицированные работники: женщины, мигрант_ки, люди предпенсионного возраста, молодые работни_цы, студент_ки. Именно они в первую очередь попадают под сокращения, увольнения, перевод на неполный рабочий день и на неформальные рабочие места.
Владельцы бизнесов после начала войны стали увеличивать нажим на работни_ц, манипулируя страхом людей остаться без средств к существованию. В сфере «платформенной занятости» используют самозанятость и договоры гражданско-правового характера, откатывая назад столетние достижения рабочего и женского движений в области трудовых прав и соцгарантий. Так, при подмене трудовых отношений гражданско-правовыми у компаний появляется возможность увольнять беременных работниц, как это сделала «Яндекс.Еда», уволив беременную курьерку. Банк «Тинькофф» обманом недоплачивал до 40% от вознаграждения тысячам своих сотрудни_ц, которые оформлены по ГПД, в течение полугода после начала войны.
Также в прошлом году была создана юридическая основа для трудовой дискриминации трансгендерных людей. Трансгендерность внесли в список противопоказаний для трудоустройства на те виды работ, которые требуют обязательного психиатрического освидетельствования. Это затрагивает почти всех работни_ц образовательных организаций, частично юристо_к, чиновни_ц и научных работни_ц, а также касается всех опасных и аварийных работ, водителей и диспетчеро_к транспорта.
Как минимум в 11 регионах России были приняты законы, которые запрещают иностранным граждан_кам работать с продуктами питания и напитками, в пассажирских перевозках, в торговле и других отраслях, в которых занято подавляющее большинство трудовых мигранто_к. В битве за рабочие места проиграют женщины, особенно матери малолетних детей и матери-одиночки, женщины с инвалидностью, мигрант_ки, ЛГБТК+ персоны. Это будет толкать их в серую и черную зоны рынка труда, а значит, к сверхэксплуатации, нередко граничащей с рабством.
Жажда прибыли ценой увеличения эксплуатации и угнетения, ксенофобия, разделение и стравливание лежат в самой основе существующей капиталистической системы и путинского режима. Для защиты наших трудовых прав и завоевания новых нам жизненно необходимо начать вести солидарную и организованную борьбу на наших рабочих местах, организовываться в боевые профсоюзы, связывающие вопрос борьбы за трудовые права с необходимостью борьбы против всякого угнетения, войны, путинского режима и всей капиталистической системы. Женщины-работницы, начавшие Февральскую революцию с требований хлеба и мира, могут послужить для нас величайшим примером такой борьбы.
Последствия милитаризации и мобилизации для матерей и детей. «Мягкая сила»
Мы против милитаризации в российских детских садах, школах и вузах. Мы желаем детям светлого и мирного будущего.
Мы уверены, что настоящий патриотизм не воспитывается в атмосфере ненависти, страха и обязаловки. Патриотизм можно привить только своим примером: занимаясь благотворительностью, оберегая природу, изучая и сохраняя историческое наследие. И делать это должны родители, а школа должна помогать, а не мешать. Это дело родителей, а не чиновников!
Мы требуем: прекратить госфинансирование пропаганды в вузах, школах и детских садах; средства бюджета, выделенные на создание общественных движений под крылом государства, направить на оснащение школ, больниц и детских садов; соблюдать законы и не политизировать обучение. Нашу петицию с требованиями можно подписать здесь.
«Мобилизация» должна была стать забытым словом, но сегодня, впервые за долгое время, оно звучит в каждом доме, в каждой семье в России. С экранов телевизоров и из официальных заявлений чиновников, военкомов и военкоров мы слышим «частичная мобилизация». Но на деле слово «частичная» нужно лишь для преуменьшения масштабов мобилизации. В реальности она носит тотальный характер и влияет на жизнь каждого гражданина России.
Мобилизация разрушает семьи, лишает детей отцов, а матерей — сыновей. Она имеет серьезные экономические и социальные последствия, влияет на уровень насилия и агрессии в обществе. Многих российских мужчин мобилизуют принудительно, их отправляют на фронт без возможности защиты своих гражданских прав, превращая их в убийц. Для многих мобилизация — это приговор, не подлежащий обжалованию и приводимый в исполнение в кратчайшие сроки. Женщины — жены, сестры, матери — остаются одни, и ответственность за выживание всей семьи ложится на их плечи.
Сами матери в своей петиции, созданной вместе с ФАС, пишут:
Мы сейчас находимся в тяжелом и уязвимом положении. Несмотря на все обещания поддержки со стороны государства, уровень жизни снижается, бедность стучится в двери к абсолютному большинству российских семей. При этом семьи с детьми и в мирное время были самой нуждающейся категорией населения в стране.
После 24 февраля ситуация становится только хуже. В условиях инфляции маткапитал и все пособия, которых и так едва хватало, обесцениваются. По официальным данным Росстата, практически каждый пятый ребенок живет в семье со средним доходом ниже прожиточного минимума на человека, то есть — в нищете. Государство поощряет нас рожать больше, а потом бросает нас в бедности или приносит наших детей в жертву своим амбициям.
Кроме того, в России на недавно «присоединенных» территориях Украины введено военное положение. Это неизбежно легализует жесточайшее ограничение базовых прав и свобод: от и без того отнятых свободы слова, совести, собраний до свободы передвижения.
Власти, принимая все эти решения, не готовы думать об их последствиях. Поэтому именно нам, обществу, придется взять на себя ответственность за исправление ситуации, ответственность, от которой сегодняшние власти старательно отказываются. И начинать надо уже сегодня. Мы должны не только осудить эти решения, но и постараться минимизировать их разрушительный характер. Поэтому мы призываем российских мужчин использовать все мирные правовые средства для предотвращения собственной отправки в зону боевых действий.
Женщины-политзаключенные. «Мягкая сила»
Женщины в России страдают и из-за своих активных политических действий. За последний год резко выросло число женщин-политзаключенных. Мы выражаем свой категорический протест против травли и преследования женщин-активисток представителями силовых структур РФ за выражение своих антивоенных политических убеждений.
Имена женщин-политзаключенных зачастую не так медийны, как имена известных российских оппозиционеров, поэтому мы считаем важным сделать более видимыми их истории и голоса. Женщина в заключении или под арестом сталкивается с угрозой не только полицейского, но и гендерного насилия. Государство отвечает женщинам обысками, уголовными делами, домашними арестами, пытками в полиции, угрозами сексуализированным насилием и попытками отнять у них детей. Женщины Чечни, Дагестана, Саха, Бурятии, Тувы, протестующие против диктатуры и мобилизации, женщины из больших и малых городов, несовершеннолетние девушки и женщины, у которых уже есть внуки, — все они подвергают свою жизнь и здоровье опасности.
В нашей резолюции требуем прекратить грубые задержания, применение нецензурной брани и унизительных процедур (заковывание в наручники, содержание за решеткой за выражение мнения). Когда речь идет о женщинах, руководство часто игнорирует подобные нарушения. Данность сегодняшнего дня — это четкий гендерный водораздел между мужчинами-силовиками и женщинами-протестующими. При этом задержанные и арестованные женщины содержатся в суровых и зачастую намеренно ухудшенных условиях, без какого-либо учета их физиологических потребностей. Они нередко подвергаются издевательствам сексистского характера со стороны силовиков и угрозам сексуализированного насилия. Однако это не останавливает наших сестер, не желающих оставаться в стороне и «предоставить политику мужчинам».
«Восьмая инициативная группа» и проект «Узник онлайн» предлагают посвятить 8 Марта письмам политзаключенным женщинам — это действительно важный метод поддержки, который доступен всем. Письма можно отправлять как в бумажном виде, так и онлайн через специальные сервисы, сделать это возможно и из-за границы. Здесь содержится подробная инструкция для отправления писем, а также список политзаключенных женщин с их адресами.
Расизм и ксенофобия в отношении женщин коренных народов и национальных республик РФ. Независимые активистки со всей России
Мы — женщины из разных республик в составе Российской Федерации. Мы сталкиваемся не только с различными формами угнетения по гендерному признаку, но и с расовой дискриминацией и ксенофобией. С этим мы сталкиваемся с самого раннего детства и до самой старости: оскорбления, издевательства, фетишизация и экзотизация в культуре, сексуализация на бытовом уровне, проверки паспортов, невозможность снять квартиру или быть равнозначным членом общества — это наша ежедневная жизнь в России. Активисткам движения «Коренные народы РФ против войны» отказывали в выдаче справки в поликлинике после навязчивых вопросов о происхождении. Мы сталкиваемся с домогательствами, которые обусловлены открытой фетишизацией и сексуализацией нерусских женщин, например, многих из нас преследует стереотип о покорности женщин азиатского происхождения и из числа народов с мусульманским большинством.
Многие из нас были лишены возможности изучать и сохранять свои культуру и язык из-за давления со стороны российских властей и бескомпромиссной политики русификации. Некоторые этносы лишены самоназваний. Hаши культуры и нас самих представляют как иных, чужих, но мы — те самые люди, предки которых жили на своих землях тысячи лет назад, до начала экспансии России. Одновременно с этим власть не стесняется использовать нас как пропаганду, заставляя людей надевать одежду своей этничности и на камеру заявлять: «Я татарка — я русская» или «Мы все русские, мы за президента!» По оценкам последней переписи населения, происходит ассимиляция: некоторые народы потеряли до 50% своего этноса за 10 лет, а большинство языков коренных народов стремительно исчезает.
Большинство из нас не имеет равнозначности языков (языка региона и русского) даже в родных республиках: нет работы на родном языке, нет судопроизводства и медицинского обслуживания, нет преподавания в школах и университетах. Наши языки считают «недоязыками», и это сопровождается их уничтожением. Трудовые мигрантки и россиянки, напоминающие внешним видом женщин из Центральной Азии, подвергаются открытой агрессии и дискриминации. Многие россияне не знают про наличие более 190 народов, проживающих на территории России. Многие принимают национальные республики РФ за иностранные государства и предлагают нам «валить из России туда, откуда пришли». Помимо общей для всех гендерной дискриминации в профессиональной сфере, представительницы коренных народов подвергаются нападкам, хейту и дискриминации даже при самореализации, казалось бы, в «традиционно женских» ролях королевы красоты (кейс Виктории Маладаевой) или матери (кейс тувинки Венеры, родившей первого в 2023 году младенца в Санкт-Петербурге).
Российские власти стремятся подавить нашу идентичность путем лишения суверенитета, языка, разграбления полезных ископаемых, уничтожения и эксплуатации земель коренных народов. Это не история прошлого века, это современная реальность. Когда мы боремся против расизма и ксенофобии, мы отстаиваем не только себя, но и нашу природу, наши язык и культуру.
С каждым годом ксенофобия набирает обороты: убийство праворадикалами «нерусских» и местных активистов на улицах в девяностые и нулевые, уничтожение домов экоактивистов, борющихся за свою землю, превратилось теперь в массовое уничтожение коренных народов в бессмысленной войне. Война только усилила уровень нетерпимости и сделала практически невозможным какое-либо обсуждение проблем дискриминации, с которыми сталкивается практически каждая «нерусская» женщина в России. Протест подавляется, но мы продолжаем бороться за себя и других.
2023 год мы, независимые активисты и активистки из разных республик, объявили Годом деколонизации. Деколонизация — это открытый разговор о российской экспансии и колониальном наследии, о лишении права на идентичность, о свободе, о борьбе с расизмом и ксенофобией. Это возвращение памяти и признание всего ужаса, с которым сталкивались и продолжают сталкиваться наши народы. Мы просим вас не отворачиваться от этих тем и услышать нас.
Преследование женщин в Беларуси. Союз матерей Беларуси
8 Марта женщин Беларуси в 29-й раз будет поздравлять человек, который превратил жизнь этих женщин в выживание. За десятилетия вранья Лукашенко и его приспешников о «процветающей» и «социально ориентированной» Беларуси миллионы белорусок рожали в роддомах с обваливающейся штукатуркой, пытались прокормить детей на мизерные зарплаты и пособия, которых едва хватает на еду, отправляли детей в школы с дыркой в полу вместо туалета. Ни одного закона, который мог бы защитить женщин от домашнего насилия, ни одного действующего механизма взыскания алиментов — и выживание как национальная идея.
Имеет ли право поздравлять женщин с 8 Марта человек, который посадил сотни матерей за решетку после протестов 2020 года только за то, что мы наконец посмели высказаться? Имеет ли право поздравлять нас тот, кто позволял насиловать и избивать женщин и девушек в тюрьмах, тот, из-за кого десятки тысяч женщин не могут вернуться домой, увидеть своих близких?
Что он сделал для женщин своей страны? Сейчас многие матери находятся в заложниках системы. Из-за отсутствия средств к существованию они не могут позволить себе уехать, переждать эту беду, так как чаще всего они вынуждены заботиться о детях и пожилых родителях в одиночку. Матери боятся проявить любую антивоенную позицию, ведь репрессии в Беларуси непредсказуемы, многодетным матерям дают чудовищные сроки, забирая маленьких детей в детдома (женщин наказывают даже за смайлы в соцсетях).
От имени Союза матерей Беларуси мы призываем всех наших женщин продолжать делать все возможное, чтобы приблизить мир, не соглашаться на хамское и наплевательское отношение властей к нам, поддерживать друг друга в это непростое время. Пишите обращения в администрации городов против «патриотических уроков» с оружием, передавайте женщинам-политзаключенным письма и передачи, не поддавайтесь пропаганде и боритесь с фейками хотя бы в своем близком кругу. Вместе мы — большая сила!
Женщины в вынужденной эмиграции. Проект «Лабиринт»
Войну принято считать «мужским» делом, которое не так сильно влияет на жизнь женщин. Но это заблуждение.
Военные действия и диктатуры оказывают серьезное влияние на жизнь женщин, особенно тех, кто потерял свой дом. И речь идет не только о беженках из стран, на территориях которых происходит военный конфликт, но и о женщинах, вынужденно покинувших свой дом из-за несогласия с действиями государства-агрессора, чтобы защитить свою семью от репрессий и насилия со стороны государства.
Женщины, оказавшиеся в вынужденной эмиграции, могут столкнуться с различными проявлениями гендерного насилия вдали от дома, включая сексуализированное насилие, эксплуатацию и другие формы насилия. Однако риск быть подверженной домашнему насилию у женщины, покинувшей страну со своим партнером, значительно увеличивается, даже если она переехала с человеком, который раньше домашнее насилие к ней не применял.
Например, из-за языкового барьера, изоляции, разрушения устойчивых социальных связей и привычной поддержки, трудностей в поиске работы женщины нередко оказываются в финансовой зависимости от своих партнеров. Важно помнить, что финансовая зависимость увеличивает вероятность применения партнерского насилия, а экономическое насилие — это форма домашнего насилия, оно используется для контроля или ограничения финансовой свободы пострадавшей.
Если же женщина была вынуждена уехать с партнером, уже применявшим к ней домашнее насилие, она еще больше нуждается в системной поддержке и защите. Без знания местного языка и законодательства, без медицинской страховки женщины боятся обращаться за помощью, опасаясь ухудшить свое и так шаткое положение на территории чужой страны. Не зная, как найти кризисный центр или убежище для пострадавших от домашнего насилия, женщина не осознает и не верит, что у нее есть возможность получить защиту.
«Лабиринт» помогает белорускам, россиянкам и украинкам, столкнувшимся с насилием вдали от дома. На сайте проекта можно подать заявку и получить бесплатную психологическую помощь. Еще у нас есть волонтерки в разных странах — по запросу они могут сопроводить пострадавшую в полицию, к врачу или в кризисную организацию, помочь с переводом и заполнением документов. Также мы собрали подробные юридические инструкции о том, что делать в чрезвычайных ситуациях в разных странах, — с номерами экстренных служб и контактами помогающих организаций. Чтобы получить помощь, нужно зайти на сайт «Лабиринта», выбрать страну, в которой вы находитесь, и ситуацию, с которой вы столкнулись.
Последствия войны для женщин с инвалидностью. Анонимные активистки с инвалидностью
После 24 февраля 2022 года жизнь женщин с инвалидностью в России стала ухудшаться. Это обусловлено в первую очередь тем, что из-за войны людей с инвалидностью становится больше, и нагрузка на систему начинает давить вдвойне.
«Ветеранам боевых действий» обещают социальные выплаты, гарантии протезирования и медицинские услуги по реабилитации, но на деле социальная, медицинская помощь людям с инвалидностью далеко не идеальна и такая дополнительная нагрузка на систему на несколько лет, а возможно, и на десятилетия остановит развитие наших прав.
Важное ухудшение, которое проявилось спустя год войны, — это исчезновение многих жизненно важных препаратов, которые обеспечивают жизни людей с инвалидностью. В период финансового кризиса также обостряется домашнее насилие, от которого страдают люди с инвалидностью, зависящие от родственников 24 часа в сутки. Также появилась проблема с высокотехнологичными операциями, которые проводились в так называемых недружественных странах. Попасть туда теперь стало очень большой проблемой для персон с инвалидностью.
Украинские переселенки в России: проблема трафикинга. «Феминистское антивоенное сопротивление»
Беженцы и переселенцы, столкнувшиеся с военными действиями в своей стране, — это одна из самых уязвимых социальных групп. Они имеют высокий риск стать жертвами торговли людьми (трафикинга). Большая часть беженцев и переселенцев из Украины после полномасштабного российского вторжения — это женщины и женщины с детьми.
Торговля людьми — это теневой криминальный бизнес, осуществляющий эксплуатацию людей (сексуализированная эксплуатация, принудительный труд, принудительное попрошайничество, принудительная криминальная активность, принудительные браки, торговля человеческими органами и другое).
Торговцы людьми (трафикеры) либо вербуют своих жертв (то есть вовлекают людей в незаконную и небезопасную деятельность путем обмана, мошенничества, ложных обещаний трудоустроить, помочь с жильем, помочь с легализацией в другой стране, иногда даже выдают себя за волонтеров), либо осуществляют насильственные похищения людей для дальнейшей эксплуатации.
Торговцы людьми пользуются уязвимым, шоковым, растерянным и обессиленным состоянием беженок, хаосом и прорехами в организации помощи, чтобы похитить или обманом вовлечь в то, что можно назвать современным рабством.
Большая часть жертв трафикинга (не менее 71%) — это женщины и девочки. В России 794 тысячи человек находятся в ситуациях торговли людьми. Из всех форм торговли людьми наиболее распространенной является сексуализированная эксплуатация — 59% (на втором месте — принудительный труд, 34%).
Украинские переселенки, вывезенные на территорию РФ, чаще всего лишены денег и имущества, многие из них не имеют возможности свободно перемещаться или вернуться домой. Многим нужна гуманитарная и психологическая помощь. Это тяжелая ситуация, которой могут воспользоваться и уже пользуются преступники.
Мы призываем всех, кто читает этот текст, распространять наши памятки по противодействию торговле людьми, подготовленные нами с организациями-экспертами. Если вы видите женщину в уязвимом положении, поделитесь с ней информацией и контактами профильных организаций. Скачать памятки для волонтеров и беженок на русском и украинском можно здесь.
О том, с чем приходится сталкиваться украинкам (и женщинам из других стран) из-за развязанной российскими властями войны, можно прочитать в изложении ООН.
Фото на обложке: Евгений Фельдман