8 Марта возникло как день борьбы женщин за свои права. Вот девять проблем, с которыми женщинам до сих пор приходится сталкиваться Коллективное обращение активисток из России и Беларуси

Несмотря на многолетнюю работу феминистского сообщества, государство по-прежнему глухо к проблеме насилия в отношении женщин.

Гендерно обусловленное насилие имеет множество форм, и вряд ли возможно сосчитать их все. Один из самых распространенных видов насилия в России — это домашнее, или семейно-бытовое, насилие. Более того, это до сих пор ненаказуемый вид насилия. В 2017 году домашнее насилие (побои) было официально декриминализировано в России, то есть выведено из Уголовного кодекса. Все законопроекты на тему домашнего насилия, которые предлагались с тех пор, были отклонены Госдумой. Ежегодно в результате домашнего насилия в России гибнут сотни женщин. Всплеск домашнего насилия произошел во время пандемии, а с началом войны и последующим за ней повышением уровня терпимости к насилию ситуация может стать только хуже.

Также, согласно данным ВОЗ, каждая третья женщина сталкивается с физическим и/или сексуализированным насилием. Понятие сексуализированного насилия включает в себя случаи как изнасилований, так и домогательства (харассмент). Несмотря на множество кампаний, направленных на повышение видимости сексуализированного насилия (например, движение #MeToo), российское государство глухо к этой проблеме, а акторы насилия занимают подчас высокие посты в государственном аппарате (кейс Леонида Слуцкого) или продолжают заниматься образованием детей (кейс с Летней экологической школой).

Фемицид — одна из самых страшных форм гендерного насилия — представляет собой убийство на почве ненависти к женщинам. Случаи фемицида не учитываются официальной статистикой, но счетчик подобных убийств, которые освещались в СМИ, есть, например, на сайте Московского женского музея.

Насилие на почве идентичности — это тоже одна из форм гендерного насилия, с которым сталкиваются люди, принадлежащие к ЛГБТКИА+.

Насилие на почве традиций включает калечащие операции на половых органах, так называемые убийства чести, «похищения невест» и другие насильственные действия, оправдываемые традициями. В России по-прежнему практикуются калечащие операции (так называемое женское обрезание) в отношении девочек. Согласно докладу фонда «Правовая инициатива», более тысячи девочек из России ежегодно калечащим операциям на половых органах. Также в России, в частности на Северном Кавказе, по-прежнему практикуются убийства чести. По информации «Правовой инициативы», вычислить реальное число таких убийств фактически невозможно из-за сокрытия их членами семьи. Все наши попытки обратить внимание на этот вопрос, например на кейс с Халимат Тарамовой, государством были проигнорированы.