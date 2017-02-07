Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Ранее законопроект был принят Госдумой РФ и одобрен Советом Федерации.

Закон переводит побои в отношении близких в категорию административных правонарушений. Теперь уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за предусмотрены только за побои из хулиганских побуждений и по мотивам ненависти или вражды. Побои со стороны родственников наказывается штрафом от 5 до 30 тысяч рублей, арестом на срок от 10 до 15 суток или исправительными работами — от 60 до 120 часов. При повторном нарушении в течение года предусмотрено уголовное преследование и наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев.

Закон вступает в силу со дня опубликования.