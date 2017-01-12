Это сложная история. Дело в том, что побои выводят из УК не впервые. В 2016 году, в рамках либерализации и гуманизации уголовного права, эту статью уже изменяли. До правок статья «Побои» делилась на две части — общие случаи и побои, нанесенные по определенным мотивам: из хулиганства, из религиозной ненависти и вражды и так далее. Депутаты оставили только вторую часть, но добавили формулировку о побоях в отношении близких лиц. Максимальное наказание по этой статье (действующей на данный момент) — два года лишения свободы. Заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов говорил, что декриминализация разгрузит суды, позволит следователям сосредоточиться на более опасных преступлениях, избавит осужденных от неадекватно тяжелых последствий уголовного дела.

Поправки сильно возмутили некоторые родительские организации, Русскую православную церковь и многих высокопоставленных людей вроде сенатора Елены Мизулиной. Например, в РПЦ говорили, что власти приняли закон, который позволит привлекать родителей к уголовной ответственности за шлепки детям, в то время как посторонним людям за такие действия строгое наказание не грозит. Тут стоит заметить, что физические наказания детей, по мнению патриаршей комиссии по вопросам семьи, не противоречат Священному Писанию. Так что новые поправки — это, судя по всему, непосредственная реакция на критику. В пояснительной записке к одобренному законопроекту говорится, что он «направлен на устранение неоднозначного толкования положений», возникших после принятия последних поправок в статью о побоях.

Если говорить о более глубоких причинах, возможно, дело в самом отношении государства и российского общества к проблеме насилия в семье. Если грубо суммировать высказывания некоторых сторонников декриминализации побоев, позиция получится примерно такой: семья — это святое, государство туда лезть не может, в шлепках ничего ужасного нет, такие у нас семейные ценности, а иначе получится как на Западе, где родителя могут посадить за воспитание детей.