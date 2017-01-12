Почему декриминализировать побои в России — это плохая идея?
1
Что случилось?
Госдума приняла в первом чтении законопроект о декриминализации побоев в отношении близких лиц. Теперь уголовную ответственность за побои в семье люди будут нести только в том случае, если до этого они уже были осуждены по аналогичной административной статье.
2
Что значит «побои»?
Побои — это насилие, которое не наносит здоровью существенного ущерба. Если пострадавший получил «кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности» — это уже причинение легкого вреда здоровью, более серьезная статья Уголовного кодекса. В приказе Минздрава говорится, что если человек получил ссадины, гематомы, поверхностные раны, кровоподтеки, ушиб мягких тканей, это не должно расцениваться как причинение вреда здоровью.
3
Близкие лица — это кто?
Тут мы можем просто дать цитату из действующего УК: под близкими лицами в настоящей статье понимаются близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойствé с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство.
4
Как теперь хотят наказывать за побои близких?
Осужденного по административной статье могут оштрафовать на сумму от пяти до 30 тысяч рублей, либо посадить под арест на срок от 10 до 15 суток. Еще один вариант — обязательные работы от 60 до 120 часов. Тем, кого снова обвинят в побоях, грозит более строгое наказание — по уголовной статье: вплоть до административного ареста до трех месяцев.
5
Почему вдруг побои близких людей решили вывести из УК?
Это сложная история. Дело в том, что побои выводят из УК не впервые. В 2016 году, в рамках либерализации и гуманизации уголовного права, эту статью уже изменяли. До правок статья «Побои» делилась на две части — общие случаи и побои, нанесенные по определенным мотивам: из хулиганства, из религиозной ненависти и вражды и так далее. Депутаты оставили только вторую часть, но добавили формулировку о побоях в отношении близких лиц. Максимальное наказание по этой статье (действующей на данный момент) — два года лишения свободы. Заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов говорил, что декриминализация разгрузит суды, позволит следователям сосредоточиться на более опасных преступлениях, избавит осужденных от неадекватно тяжелых последствий уголовного дела.
Поправки сильно возмутили некоторые родительские организации, Русскую православную церковь и многих высокопоставленных людей вроде сенатора Елены Мизулиной. Например, в РПЦ говорили, что власти приняли закон, который позволит привлекать родителей к уголовной ответственности за шлепки детям, в то время как посторонним людям за такие действия строгое наказание не грозит. Тут стоит заметить, что физические наказания детей, по мнению патриаршей комиссии по вопросам семьи, не противоречат Священному Писанию. Так что новые поправки — это, судя по всему, непосредственная реакция на критику. В пояснительной записке к одобренному законопроекту говорится, что он «направлен на устранение неоднозначного толкования положений», возникших после принятия последних поправок в статью о побоях.
Если говорить о более глубоких причинах, возможно, дело в самом отношении государства и российского общества к проблеме насилия в семье. Если грубо суммировать высказывания некоторых сторонников декриминализации побоев, позиция получится примерно такой: семья — это святое, государство туда лезть не может, в шлепках ничего ужасного нет, такие у нас семейные ценности, а иначе получится как на Западе, где родителя могут посадить за воспитание детей.
6
Какая в России ситуация с насилием в семье?
Очень плохая. По официальной статистике МВД, в 2013 году (.doc) от насилия со стороны членов семьи пострадали 38 235 человек, из них почти три четверти — женщины. Правозащитники «Правовой инициативы» и других НКО объясняют, что реальная цифра — значительно выше, статистика не фиксирует значительную часть преступлений в семье. Так происходит по многим причинам: жертвы боятся жаловаться, не видят в этом смысла или считают, что, например, побои от мужа — это неприятно, но «нормально».
Надо еще помнить, что официальная статистика не учитывает многочисленные случаи, когда уголовного дела по факту насилия в семье возбуждать не стали. Лучше оценить масштабы проблемы позволяют исследования — например, работа «Насилие в российских семьях на примере Северо-Западного федерального округа» 2015 года. Больше половины опрошенных признались, что сталкивались с домашним насилием, около трети всех случаев составило физическое насилие. Чаще других жертвами становятся женщины, затем идут дети, пожилые люди; реже всего (2%) страдают мужчины. По данным Amnesty International (pdf), на 2003 год в России каждый год от рук мужей гибнет около 14 тысяч женщин. 36 тысяч женщин каждый день терпят побои.
7
Декриминализация ухудшит ситуацию?
Прогнозировать сложно, но эксперты служб, которые работают с жертвами насилия в семье, уверены, что декриминализация — плохое решение. Они объясняют, что наличие уголовной ответственности служило хоть какой-то превентивной мерой для части людей, склонных к агрессии в семье. При этом эксперты много раз писали, что и прежняя норма Уголовного кодекса плохо работала. Уже много лет обсуждается, что необходимо принять специальный закон о профилактике бытового насилия и в целом выстраивать системную работу в этой области. Но все эти инициативы власти не особенно поддерживают.
8
Но если начнут сажать родителей за шлепок — это тоже плохо, нет?
Оправдывать физические наказания детей — это по меньшей мере странно, но и страх злоупотреблений понять можно. Уголовно-исполнительная система в России устроена так, что многие критики легко готовы поверить, что за малейший проступок родителей будут отправлять за решетку на максимальный срок. При этом доверия к суду, который мог бы адекватно оценить ситуацию и принять справедливое решение, у критиков такой системы нет.