Законопроект о декриминализации побоев в семье приняли в первом чтении
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который исключает из Уголовного кодекса наказание за побои в отношении близких лиц. За документ проголосовали 368 депутатов, против — один, еще один парламентарий воздержался. Трансляция заседания идет на сайте Думы.
Законопроект предлагает перенести побои в отношении близких родственников в разряд административных правонарушений. Уголовная ответственность за такие действия будет наступать только если правонарушение совершено два и более раза в течение года.
В Уголовном кодексе в случае окончательного одобрения документа останется наказание за побои из хулиганских побуждений, либо по мотивам ненависти или вражды. За это предусмотрено наказание от обязательных работ до двух лет лишения свободы.
«Внутрисемейные побои стали более опасными, чем побои обычных людей. <…> То есть фактически нарушен принцип равенства граждан по семейному признаку», — заявила на заседании соавтор законопроекта Елена Мизулина.