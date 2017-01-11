Законопроект о декриминализации побоев в семье приняли в первом чтении

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который исключает из Уголовного кодекса наказание за побои в отношении близких лиц. За документ проголосовали 368 депутатов, против — один, еще один парламентарий воздержался. Трансляция заседания идет на сайте Думы.

Законопроект предлагает перенести побои в отношении близких родственников в разряд административных правонарушений. Уголовная ответственность за такие действия будет наступать только если правонарушение совершено два и более раза в течение года.

В Уголовном кодексе в случае окончательного одобрения документа останется наказание за побои из хулиганских побуждений, либо по мотивам ненависти или вражды. За это предусмотрено наказание от обязательных работ до двух лет лишения свободы.