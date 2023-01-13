Росстат оценил годовую инфляцию в 12%. Больше всего в России подорожали моющие средства и электротовары

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,94%. Такие данные приводит Росстат.

Среди отдельных групп товаров больше всего за год подорожали моющие и чистящие средства (29,8%), электротовары (15,3%), медикаменты (10,8%). В целом непродовольственные товары подорожали на 12,7%, услуги — на 13,2%

Продукты питания в среднем подорожали на 10,6%. Больше всего увеличились цены на молочную продукцию (15,2%), макаронные изделия (14,6%) рыба и морепродукты (14,0%), сахар (13,5%).

Базовая инфляция за год (с исключением краткосрочных колебаний цен на сезонную продукцию и регулируемые тарифы) составила 14,3%.

В Минэкономразвития прогнозировали резкое уменьшение уровня инфляции в 2023 году. По оценке ведомства, уже во втором квартале она может оказаться ниже целевого уровня в 4%.

Читайте также

Если верить официальной статистике, то ни война, ни санкции не увеличили число бедных россиян. Как это возможно? И что на самом деле происходит с бедностью в России? Выпуск рассылки Kit на «Медузе»

Читайте также

Если верить официальной статистике, то ни война, ни санкции не увеличили число бедных россиян. Как это возможно? И что на самом деле происходит с бедностью в России? Выпуск рассылки Kit на «Медузе»