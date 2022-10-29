«Огромная вероятность, что нас убьют» На российской границе задержали сестер из Дагестана, сбежавших из семьи, где их подвергли «женскому обрезанию». К девушкам вызвали родственников

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Российские пограничники удерживают в пункте пропуска Верхний Ларс четырех сестер из Дагестана, которые пытались сбежать от родственников. Об этом «Медузе» сообщила Кризисная группа «СК SOS», которая помогает представителям ЛГБТ на Северном Кавказе.

В Верхнем Ларсе находится родные сестры Хадижат и Патимат Хизриевы, а также троюродные сестры Аминат Газимагомедова и Патимат Магомедова. При попытке перейти границу у них забрали паспорта. Также у них спросили разрешение на передвижение от родителей — хотя все девушки являются совершеннолетними.

На КПП прибыла адвокат Лейсан Маннапова, сотрудничающая с Кризисной группой «СК SOS». Сотрудник КПП заявил ей, что девушкам запрещен выезд из-за долгов. Адвокат предоставила справки об отсутствии задолженностей. Тогда пограничник, по словам Маннаповой, «признался, что дожидается сигнала от руководства».

«Мы полагаем, что прямо сейчас девушек незаконно удерживают на КПП «Верхний Ларс», чтобы передать родственникам, от которых они и спасались. Им угрожает смертельная опасность!» — заявила Кризисная группа «СК SOS».

Как сообщают правозащитники, в детстве сестры подверглись . Кроме того, в семье от них требовали «религиозного послушания» и регулярно подвергали физическому насилию. Девушки решили бежать, когда одну из них захотели выдать замуж за двоюродного брата.

Журналистка из Дагестана Светлана Анохина выложила в видео, на котором сестры рассказывают о том, как им жилось в семье. К сожалению, огромная вероятность, что нас убьют [после возвращения домой]», — сказала одна из девушек на видео.

Как сообщила Кризисная группа «СК SOS», после задержания сестер на КПП Верхний Ларс прибыли сотрудники осетинского ОМОНа. Они заявили адвокату, что родственники подали заявление о похищении девушек и что те находятся в списке пропавших без вести.

По данным «СК SOS», позднее на КПП приезжали и сами родственники сестер, от которых те пытались сбежать. Их пропустили к девушкам, несмотря на просьбы не делать этого. Мать Патимат и Хадижат Хизриевых, а также их двоюродный брат пытались силой забрать девушек домой. Позднее по просьбе адвоката родственников вывели, и теперь те находятся прямо перед выходом из помещения, в котором удерживают девушек.

«Сотрудники полиции пообещали «охранять с автоматами» девушек, но сказали, что не могут «отогнать родственников» от здания. Объяснять зачем они вызвали родственников девушек, а теперь «охраняют» от них — полиция, как и сотрудники КПП, отказываются», — пишет Кризисная группа «СК SOS».

Сотрудники российских силовых структур неоднократно препятствовали попыткам женщин с Северного Кавказа покинуть семьи. Один из последних известных случаев — история чеченки Халимат Тарамовой. Летом 2021 года она бежала из Чечни в Махачкалу, где скрывалась в кризисной квартире для женщин, подвергшихся насилию. Тарамова записала обращение, в котором попросила не объявлять ее в розыск. Однако вскоре квартиру штурмом взяли чеченские полицейские и вывезли женщину обратно в Чечню. Некоторое время о судьбе Тарамовой не было никакой информации. В сентябре в соцсетях появилось ее обращение, в котором она сказала, что «люди распространяют ложные слухи» о том, что ее «убили, держат в подвале, притесняют», но на самом деле она «в порядке» и находится в кругу своей семьи.