В Магнитогорске жильцы дома сорвали установку пандуса у подъезда для женщины с инвалидностью. Потому что строительные работы доставляют им «неудобства»

Установка пандуса в одном из домов на улице Ленина в Магнитогорске, вызвавшая недовольство жильцов Пресс-служба администрации Магнитогорска

В Магнитогорске жители многоэтажного дома сорвали установку пандуса, которым могла бы пользоваться живущая в доме женщина с инвалидностью. С женщиной побеседовал корреспондент издания Mgorsk.ru.

Как пишет издание, 31-летняя Марина Морозова потеряла возможность самостоятельно ходить десять лет назад, после того как у нее из-за неудачной операции образовался гнойник на спинном мозге.

Установка пандуса в доме Морозовой на улице Карла Маркса началась 20 февраля. Этим занималась администрация города в рамках госпрограммы «Доступная среда». Недовольные жильцы вступили в перепалку с рабочими. Те вызвали полицию — как отмечает издание, формально в таких ситуациях действия жильцов являются препятствованием выполнению законного постановления властей. Что сделали приехавшие полицейские, неясно, однако работы так и не были завершены.

Противники установки пандуса заявляли, что сам строительный процесс доставляет им «неудобства». «Там же будут уродовать это все, убирать стену. А почему через балкон нельзя сделать? Она на втором этаже живет. Или в лифт заехала на коляске, спустили ее, посадили на машину и повезли за город», — говорила, в частности, одна из соседок Морозовой.

Как отмечает издание, еще в 2021 году в подъезде был установлен подъемник для спуска инвалидной коляски — тогда это также вызвало сопротивление некоторых жильцов. Они жаловались на шум, который издает подъемник при использовании.

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Аналогичные случаи, когда жильцы выступали против строительства пандусов, произошли еще в трех домах Магнитогорска. В одном из них, где установку уже завершили, жильцы теперь требуют вернуть входную группу подъезда в прежнее состояние. Марина Морозова, узнав, что ее случай не единичен, решила, что будет привлекать больше внимания к вопросу, пишет Mgorsk.ru.

«Сейчас у меня есть силы моральные и физические, я могу постоять за себя. Если это поможет еще кому-то — я добьюсь установки пандусов. Это мною движет. <…>. Это у меня такая активная позиция, а что делать тем, кто воспринимает инвалидность как кару? Им ведь тяжело. Но ведь никто не застрахован от инвалидности! Я до 21 года жила и никогда не думала, что со мной такое случится, и тут раз — жизнь перевернулась, хотя даже мыслей таких не было. Вот взять ! Человек богатый, красивый, спортсмен, здоровый, и такое случилось», — сказала женщина.

Работы в доме Морозовой до сих пор не завершены, когда это случится — неясно. В мэрии при этом подчеркивают, что установка пандусов не требует согласования с жильцами. В течение 2023 года власти Магнитогорска планируют установить пандусы в 13 домах.

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