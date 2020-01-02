25 лучших видеоигр десятилетия 🎮 Наш очень субъективный список. Голосуйте за самую-самую!

Grand Theft Auto 5

2013 год. Жанр — экшен

Платформы: PC, PS4, Xbox One, PS3 и Xbox 360

Rockstar Games

У фанатов кино есть Квентин Тарантино и Гай Ричи, а у поклонников игр — братья Сэм и Дэн Хаузеры, продюсеры и сценаристы серий Grand Theft Auto и Red Dead Redemption. Уже много лет они рассказывают истории о разномастных бандитах, разбойничающих то в конце девятнадцатого века, то в 1980-х, то в наши дни.

GTA 5 полностью укладывается в их привычный шаблон: Хаузеры столкнули друг с другом сразу трех незадачливых преступников из Калифорнии, за каждого из которых теперь можно поиграть (раньше авторы ограничивались одним героем). Чего-то по-настоящему великого из этой истории не получилось, но персонажи, что называется, ушли в народ. Героев до сих пор с удовольствием цитируют, но любят GTA 5 в первую очередь за огромный открытый мир, в котором можно заниматься чем угодно — от прыжков с парашютом до охоты на редких зверей. Опять же в версии для компьютеров моды еще сильнее расширяют эту свободу.

В онлайновой части игры под названием GTA Online игроки объединяются в банды, грабят банки и играют полицейских. Словом, занимаются чем хотят. GTA 5 явно в ближайшее время не исчезнет из топов продаж. Как и Skyrim, это вечная игра, актуальная вне зависимости от того, сколько лет прошло после ее выхода.