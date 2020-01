25 лучших видеоигр десятилетия 🎮 Наш очень субъективный список. Голосуйте за самую-самую!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

2017 год. Жанр — приключенческая ролевая игра

Платформы: Nintendo Switch и Wii U

Nintendo

Один из самых высокооцененных эксклюзивов Nintendo. Breath of the Wild стала новым этапом в развитии приключенческой серии The Legend of Zelda. Появились полноценный открытый мир и система вышек в духе Assassinʼs Creed. Бои полностью переработали, а главный герой научился карабкаться по горам и другим поверхностям. В Breath of the Wild приходится постоянно готовить еду, менять одежду (для похода в горы нужно утеплиться!) и оружие (оно ломается в бою). Но самое главное — это атмосфера приключения и возможность в самом начале игры убежать куда глаза глядят, чтобы исследовать секреты мира The Legend of Zelda.