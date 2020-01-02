25 лучших видеоигр десятилетия 🎮 Наш очень субъективный список. Голосуйте за самую-самую!
«Медуза» продолжает подводить итоги десятилетия. В этом выпуске руководитель рубрики «Шапито» Максим Иванов выбрал 25 главных видеоигр 2010-х — в тексте они расположены в хронологическом порядке. В конце материала есть голосование за лучшую игру десятилетия по версии читателей «Медузы», не пропустите!
Mass Effect 2
2010 год. Жанр — ролевая игра
Платформы: PC, Xbox One, PS3 и Xbox 360
Космическую сагу Mass Effect часто сравнивают со «Звездными войнами». В таком случае вторая (и, чего уж там, лучшая) часть серии — это «Империя наносит ответный удар», более масштабное и эпичное продолжение, расширяющее мифологию предшественника. Главный герой странствует на корабле «Нормандия» по причудливым планетам, собирает команду для борьбы со вселенской угрозой и постоянно ввязывается в передряги. Шедевр, который создателям, канадской студии BioWare, так и не удалось переплюнуть.
The Elder Scrolls V: Skyrim
2011 год. Жанр — ролевая игра
Платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox 360, PS3, VR
Игра, которая с нами навечно — ее издатель, Bethesda, до сих пор продолжает выпускать Skyrim на всевозможных платформах, включая умные туалеты. Почему бы и нет — игроки продолжают ее любить. Это огромный мир, в котором хочется жить: ловить рыбу из речки, любоваться закатами, исследовать подземелья, охотиться на драконов.
Skyrim изменила подход к созданию современных ролевых игр, их структуру и проработку мира и заданий. Лучшая версия все равно досталась владельцам компьютеров — они могут установить любительские моды и превратить Skyrim в ультимативную ролевую игру, где свобода выбора ограничена лишь фантазией игроков.
Dark Souls
2011 год. Жанр — ролевая игра
Платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3 и Xbox 360
Dark Souls — уже не игра и не серия, а самостоятельный жанр, придуманный японским геймдизайнером Хидэтакой Миядзаки. Это изобретательный симулятор, где игроков может сразить любой, даже самый тщедушный противник. Что и говорить о всемогущих боссах, на убийство которых может уйти два-три часа. Серия Dark Souls и ее продолжатели вроде Bloodborne от того же Миядзаки — это игры об ошибках, терпении и преодолении трудностей. Во время их прохождения можно узнать о себе много нового.
Portal 2
2011 год. Жанр — головоломка от первого лица
Платформы: PC, Xbox One, PS3 и Xbox 360
Увлекательная головоломка от авторов Half-Life. Механика проста: у главной героини есть пушка, которая открывает порталы синего и оранжевого цветов. С их помощью девушка может перемещаться в пространстве. Игроку нужно выяснить, как пройти дальше, прыгая через порталы и учитывая законы физики. Еще Portal 2 — это обаятельная и удивительно трогательная история о побеге из исследовательского центра Aperture Science и сознательном суперкомпьютере GLaDOS.
Minecraft
2011 год. Жанр — виртуальный конструктор
Платформа: PС, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360, iOS, Android, PS Vita (и это еще не все!)
Самый популярный и продвинутый виртуальный конструктор в мире, покоривший миллионы детей и взрослых. Тут можно построить айфон, самолет из слизи и поршней или функционирующий жесткий диск (на целых четыре килобайта!). Можно даже возвести миниатюрную версию Краснодара. Minecraft, как ни одна другая игра в мире, развивает фантазию и творческое мышление. Неудивительно, что многие дети перешли с конструкторов реальных на этот — интерактивный.
L.A. Noire
2011 год. Жанр — детектив с элементами экшена
Платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3 и Xbox 360
Спустя почти 10 лет после выхода концепция L.A. Noire по-прежнему поражает. Авторы привлекли десятки актеров и записали мимику их лиц с помощью технологии захвата движений. И все ради того, чтобы создать наиболее убедительный симулятор полицейского.
Действие происходит в 1947 году в Лос-Анджелесе. Разработчики предлагают вжиться в роль дотошного детектива-новичка. Игрокам предстоит искать улики на местах преступлений, опрашивать свидетелей и по их лицам, интонациям и поведению определять, лгут ли они, а это не так уж просто. Можно ошибиться и случайно отправить в тюрьму невиновного (потом придется еще и выслушивать ор недовольного начальника). Все это вплетается в драматичную историю о человеческих пороках и послевоенном Лос-Анджелесе. Нормальных конкурентов у L.A. Noire нет до сих пор.
Diablo 3
2012 год. Жанр — ролевая игра
Платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3 и Xbox 360
Diablo 3 из тех гипнотичных игр, которые запускаешь буквально на полчасика, а они превращаются в час, два, три. И дело не в сложном сюжете или запоминающихся персонажах — это обычное штампованное фэнтези. Просто в Diablo 3 весело крошить чертей. Можно делать это магией, можно стрелами или мечами. Можно одному, а можно в компании друзей, которые садятся рядом и помогают разобраться с очередным боссом. Все дело в темпе игры, собственном желании раскачаться и немедленно заполучить лучшие клинки, посохи или какие-нибудь редкие штаны всевластия. Идеальный способ скоротать время, тем более что с 2012 года Diablo 3 ничуть не устарела.
Journey
2012 год. Жанр — приключенческая игра
Платформы: PC, PS4, PS3 и iOS
Интерактивная философская притча, которую каждый трактует в соответствии со своим мировосприятием. Главный герой, загадочное существо в плаще, капюшоне и шарфе, бредет по пустыне к маячащей вдалеке горе. На пути встречаются другие игроки, но напрямую взаимодействовать с ними нельзя: тут нет чата, а у пользователей отсутствуют ники. Путешествие проходит под умиротворяющую музыку композитора Остина Уинтори, которого за работу над Journey номинировали на «Грэмми». Одна из самых медитативных, важных и нетипичных игр этого десятилетия, которую стоит пройти всем.
Grand Theft Auto 5
2013 год. Жанр — экшен
Платформы: PC, PS4, Xbox One, PS3 и Xbox 360
У фанатов кино есть Квентин Тарантино и Гай Ричи, а у поклонников игр — братья Сэм и Дэн Хаузеры, продюсеры и сценаристы серий Grand Theft Auto и Red Dead Redemption. Уже много лет они рассказывают истории о разномастных бандитах, разбойничающих то в конце девятнадцатого века, то в 1980-х, то в наши дни.
GTA 5 полностью укладывается в их привычный шаблон: Хаузеры столкнули друг с другом сразу трех незадачливых преступников из Калифорнии, за каждого из которых теперь можно поиграть (раньше авторы ограничивались одним героем). Чего-то по-настоящему великого из этой истории не получилось, но персонажи, что называется, ушли в народ. Героев до сих пор с удовольствием цитируют, но любят GTA 5 в первую очередь за огромный открытый мир, в котором можно заниматься чем угодно — от прыжков с парашютом до охоты на редких зверей. Опять же в версии для компьютеров моды еще сильнее расширяют эту свободу.
В онлайновой части игры под названием GTA Online игроки объединяются в банды, грабят банки и играют полицейских. Словом, занимаются чем хотят. GTA 5 явно в ближайшее время не исчезнет из топов продаж. Как и Skyrim, это вечная игра, актуальная вне зависимости от того, сколько лет прошло после ее выхода.
Dota 2
2013 год. Жанр — командная сетевая стратегия (MOBA)
Платформа: PC
Игра, из-за которой тысячи российских школьников и студентов прогуливали занятия, мечтая стать богатыми киберспортсменами. За последние 10 лет киберспорт и конкретно Dota 2 окрепли и превратились в явление, с которым невозможно не считаться. А уж по накалу страстей чемпионаты мира по «Доте» иногда превосходят чемпионаты мира по футболу.
Кроме того, Dota 2 во многом повлияла на мемы и современный сетевой сленг. Конечно, вместо «Доты» в этом топе мог бы стоять ее более популярный за рубежом конкурент — League of Legends. Но мы все же в России, а раз так, то гг вп!
BioShock Infinite
2013 год. Жанр — шутер
Платформы: PC, PS4, Xbox One, PS3 и Xbox 360
Главная работа американского геймдизайнера Кена Левина. В первой части BioShock Левин создал удивительную, ни на что не похожую антиутопию про подводный город, в котором все пошло наперекосяк. В Infinite геймдизайнер уже исследует религию, капитализм, классовое расслоение и ура-патриотизм — и с головой закапывается в фантастику и параллельные миры. Для этого он отправляет игроков со дна на небеса, а именно — в летающий город Колумбия. Левин мастерски зарифмовывает Infinite с первой частью BioShock, придумывая обеим играм новые смыслы и рисуя куда более сложную картину, чем кажется на первый взгляд.
The Last of Us
2013 год. Жанр — экшен
Платформы: PS4 и PS3
Неожиданная драма о личностном росте, эгоизме и выборе от авторов легкомысленного приключения Uncharted — студии Naughty Dog. Душевно очерствевший Джоэл путешествует по разрушенной Америке вместе с не по годам взрослой девочкой Элли, отбиваясь от жутких зомби и бесчестных бандитов. Это пронзительная история, замаскированная под боевик с зомби-апокалипсисом, с неголливудским финалом. Не расплакаться в финале не получится.
Batman: Arkham Knight
2015 год. Жанр — экшен
Платформы: PC, PS4 и Xbox One
Эпичный финал игровой истории Бэтмена, которую студия Rocksteady начала в 2009 году вместе с прорывной Batman: Arkham Asylum. Arkham Knight — самая масштабная и технологичная игра в серии. В нее наконец-то добавили гонки и бои на Бэтмобиле (не спрашивайте, как супергерой умудряется никого не калечить на дороге, расстреливая врагов из пулемета!). А завязанные на две кнопки сражения, ставшие фирменной карточкой серии, стали еще более плавными и зрелищными. В итоге из Arkham Knight получился идеальный симулятор темного рыцаря — супергероя, который работает не только кулаками, но и головой.
«Ведьмак 3: Дикая охота»
2015 год. Жанр — ролевая игра
Платформы: PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Лучшая ролевая игра десятилетия, которая вместе с двумя своими дополнениями претендует на звание лучшей игры на свете. К третьей части авторы набрались опыта, перепридумали структуру уровней (теперь это открытый мир с множеством квестов) и написали какое-то запредельное количество душевных сцен. Только в третьем «Ведьмаке» главные герои могут, играя в застольную «Я никогда не…», напиться вдрызг и на спор переодеться в одежду местных чародеек. Или, путешествуя в лодке, шутки ради сочинить друг про друга матерный стишок. Ну и где еще, как не в «Ведьмаке», можно встретить сатирический квест про работников банка, которым вечно нужны непонятные справки и формы? «Дикая охота» — это бесконечно талантливая, насыщенная, захватывающая и попросту красивая игра, которую невозможно перехвалить.
Pokemon GO
2016 год. Жанр — сетевая игра с дополненной реальностью
Платформы: iOS и Android
Pokemon GO показала, что будущее — за мобильными играми с дополненной реальностью. В 2016-м миллионы пользователей по всему миру вышли на улицы и принялись ловить диковинных покемонов (однако не для всех это закончилось хорошо). Иначе как лихорадкой это и не назвать — внезапно интерес к играм и нарисованным чудовищам проснулся даже у тех, кто годами их старательно избегал. В итоге за разработку своих аналогов Pokemon GO взялись даже католики и власти Москвы, где вместо покемонов были Пушкин и Ломоносов.
Doom
2016 год. Жанр — шутер
Платформы: PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Современный перезапуск серии классических шутеров Doom, с которой многие начали свое знакомство с видеоиграми. Возвращение оказалось триумфальным: версия 2016 года в первые же минуты сражает выкрученной на максимум динамичностью и жестокостью. Главный герой под грохочущий рок разрывает врагов на части, пилит бензопилой, расстреливает из ракетницы. А каждая арена с врагами — это хитрая головоломка, которую приходится разрешать грамотным выбором тактики и оружия. Лучше всего игра раскрывается на высоких уровнях сложности (хотя скучно не будет ни при каких условиях!).
Firewatch
2016 год. Жанр — симулятор ходьбы
Платформы: PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Генри, главный герой Firewatch, бежит от себя. Он устраивается на работу наблюдателем пожарной башни в Национальном лесу Шошони, штат Вайоминг. Его одиночество постоянно прерывают — то любопытные туристы, то диспетчер Делайла, которая связывается с ним по рации. Вскоре Генри сталкивается с чем-то крайне подозрительным, он думает, что, возможно, впутался в некий заговор. Делайла при этом остается его единственным собеседником, к которому он постепенно проникается симпатией, а может, и чем-то большим.
В Firewatch нет ничего, кроме блужданий по фантастически красивому парку и откровенных разговоров с Делайлой. И этого, как ни странно, хватает, чтобы четыре часа, проведенные за игрой, запомнились на всю жизнь. Финал обманывает любые ожидания.
Overwatch
2016 год. Жанр — сетевой шутер
Платформы: PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Blizzard выпустила командный сетевой шутер для тех, кому надоели командные сетевые шутеры. В арсенале Overwatch — запоминающиеся карты и яркие герои с уникальными способностями. Есть даже условный сюжет, который раскрывают через короткометражные анимационные фильмы — качество роликов не хуже, чем у какого-нибудь Pixar. Впрочем, у Blizzard по-другому и не бывает.
PUBG/Fortnite
2017 год. Жанр — «королевская битва»
Платформы: PC, PS4, Xbox One, Android и iOS (Fortnite также доступна на Nintendo Switch)
Фанаты обеих игр наверняка поморщатся, когда увидят PUBG и Fortnite на одной позиции. И все потому, что PUBG — это серьезная на вид «королевская битва», а у Fortnite репутация более веселой мультяшной игры для детей (что, разумеется, не совсем так). Но отвести им одну позицию кажется самым правильным решением. В конце концов, они обе популяризовали жанр «королевской битвы» — стали его лицом и самыми известными (и популярными) представителями. И уж точно никто не станет отрицать, что именно PUBG и Fortnite сформировали жанр и задали главный тренд для сетевых игр последних лет.
Destiny 2
2017 год. Жанр — сетевой шутер с элементами ролевой игры
Платформы: PC, PS4 и Xbox One
Грандиозный онлайновый шутер, созданный авторами космической саги Halo — снова про межпланетные путешествия и пробудившуюся угрозу из вселенских глубин. Для многих Destiny стала первой консольной MMO с человеческим лицом, в которой легко было разобраться даже новичку — при желании ее можно было проходить так, будто это обычная, несетевая игра (впрочем, все веселье творилось именно в компании кричащих в микрофон друзей).
Ко второй части авторы усовершенствовали придуманную ими формулу, что особенно видно по дополнениям, в которых игру практически пересобрали заново. Сейчас играть в Destiny 2 одно удовольствие — как в сюжетную кампанию, так и в мультиплеер, в котором нужно соревноваться в меткости с другими игроками.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
2017 год. Жанр — приключенческая ролевая игра
Платформы: Nintendo Switch и Wii U
Один из самых высокооцененных эксклюзивов Nintendo. Breath of the Wild стала новым этапом в развитии приключенческой серии The Legend of Zelda. Появились полноценный открытый мир и система вышек в духе Assassinʼs Creed. Бои полностью переработали, а главный герой научился карабкаться по горам и другим поверхностям. В Breath of the Wild приходится постоянно готовить еду, менять одежду (для похода в горы нужно утеплиться!) и оружие (оно ломается в бою). Но самое главное — это атмосфера приключения и возможность в самом начале игры убежать куда глаза глядят, чтобы исследовать секреты мира The Legend of Zelda.
God of War
2018 год. Жанр — экшен
Платформа: PS4
Роуд-муви, в котором суровый полубог Кратос пытается наладить отношения со своим смертным сыном Атреем. Сын, в свою очередь, пытается оправдать надежды почти всемогущего отца. Вместе они отправляются в путешествие к горе, где хотят развеять прах матери Атрея. Из God of War получилась блестящая игра — и, можно сказать, не менее впечатляющее кино.
Red Dead Redemption 2
2018 год. Жанр — экшен
Платформа: PC, PS4 и Xbox One
Главные герои Red Dead Redemption 2 — усталые бандиты, мечтающие уплыть на Таити, где, как им кажется, царит свобода и вседозволенность. Правда, ничего у головорезов не получится — их век прошел, и в новой Америке им места нет. У Rockstar вышел драматичный и, как ни странно, до жути медитативный боевик для тех, кого утомило мельтешение в современных блокбастерах.
Death Stranding
2019 год. Жанр — симулятор курьера
Платформа: PS4
Экспериментальная работа японского геймдизайнера Хидео Кодзимы, который, как и обещал, выпустил симулятор курьера. Одним Death Stranding понравится (и даже покажется гениальной), других взбесит своей неспешностью. Пробовать играть стоит в любом случае, чтобы как минимум определиться, на чьей вы стороне в спорах о достижениях Кодзимы.
FIFA
Выходит каждый год. Жанр — футбольный симулятор
Платформы: PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Один из самых популярных способов мирно разрешить спортивные споры. За последнее десятилетие FIFA сильно изменилась, например, в ней появилась даже сюжетная кампания, а в последних выпусках ввели режим уличного футбола. Одно остается неизменным — это все еще главный футбольный симулятор, до успеха которого ближайшим конкурентам все так же далеко.