Турнир по Dota 2 > Чемпионата мира по футболу. Да-да, это так

Около трех лет назад игроки Fly и N0tail собрали ту самую OG: вместе тренировались, играли и занимались бизнесом; девушка Fly выступала их менеджером. В интервью бывшие товарищи постоянно обнимались и хвалили друг друга. Но за пару месяцев до The International 2018 Fly внезапно бросил друга, забрал с собой другого игрока, S4, и ушел в команду Evil Geniuses. N0tail пришлось в спешке искать себе двух новых людей — в итоге он взял игрока Topson практически из «пабликов» (представьте, что из «Барселоны» уходит Месси и замену ему ищут в дворовых турнирах) и Ana (его недавно списали со счетов все топовые клубы мира). В таком составе OG проходит путь от открытых квалификаций до триумфа в финале турнира. Дальше лучше: команды Fly и N0tail сошлись в сетке — и это было невероятное противостояние! Гифка и видео с их рукопожатием мгновенно разлетелись по сети: на ней N0tail после матча убивает взглядом бывшего друга. При этом до сих пор непонятно, из-за чего вообще случилась эта размолвка, но без нее чемпионат точно был бы не таким волнительным.