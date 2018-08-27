шапито
Турнир по Dota 2 > Чемпионата мира по футболу. Да-да, это так
25 августа состоялся финал The International 2018, главного чемпионата по Dota 2. Первое место заняла европейская команда OG, второе — китайская PSG.LGD, а третье — американская Evil Geniuses. После финальной игры многие зрители и киберспортсмены назвали этот турнир самым драматичным за всю его историю. Некоторые даже считают, что шоу получилось круче, чем Чемпионат мира по футболу. Мы попросили продюсера и ведущего киберспортивной студии RuHub Александра Хитрова рассказать, что сделало The International 2018 великим событием.
Впервые за много лет на турнире выступали сильные команды из бывших советских республик. Они и правда могли победить
Букмекерские конторы даже называли Virtus.pro фаворитами турнира. И это неудивительно — в конце концов, они первыми отобрались на Чемпионат мира по Dota 2. Другая команда, Winstrike, считалась «темной лошадкой» — последние матчи убеждали в ее потенциале. В этом году у России были все шансы взять The International, но Virtus.pro в итоге заняли 5–6 место (для них — провал, ехали за победой), а Winstrike — 9–12 (прыгнули выше головы, но недовольны своей игрой в плей-офф). Американская команда VGJ.Storm оказалась на 7–8 позиции; за нее выступала другая «надежда СНГ», украинский игрок Роман «Resolut1on» Фоминок (он расстроен — два года назад в другом, тоже интернациональном составе, Фоминок занял второе место).
Чемпионат выиграла команда, в которую никто не верил
OG собрали три года назад: с тех пор спортсмены два раза ездили на The International в статусе фаворита и стабильно заваливали турнир, занимая места не выше 7–8. В этот раз на них вообще никто не ставил, а зря. Оказавшись на четвертой позиции в группе, OG прошлись по верхней сетке, выбили сильнейшие коллективы (которым, в отличие от них, прочили минимум топ-3!) и в финале обыграли PSG.LGD. Это почти Исландия на Чемпионате Европы по футболу в 2016 году, только OG и правда победила.
The International 2018 запомнится личными историями
Около трех лет назад игроки Fly и N0tail собрали ту самую OG: вместе тренировались, играли и занимались бизнесом; девушка Fly выступала их менеджером. В интервью бывшие товарищи постоянно обнимались и хвалили друг друга. Но за пару месяцев до The International 2018 Fly внезапно бросил друга, забрал с собой другого игрока, S4, и ушел в команду Evil Geniuses. N0tail пришлось в спешке искать себе двух новых людей — в итоге он взял игрока Topson практически из «пабликов» (представьте, что из «Барселоны» уходит Месси и замену ему ищут в дворовых турнирах) и Ana (его недавно списали со счетов все топовые клубы мира). В таком составе OG проходит путь от открытых квалификаций до триумфа в финале турнира. Дальше лучше: команды Fly и N0tail сошлись в сетке — и это было невероятное противостояние! Гифка и видео с их рукопожатием мгновенно разлетелись по сети: на ней N0tail после матча убивает взглядом бывшего друга. При этом до сих пор непонятно, из-за чего вообще случилась эта размолвка, но без нее чемпионат точно был бы не таким волнительным.
Футбольные клубы тоже пришли в Dota 2 — и преуспели
PSG.LGD — тот случай, когда французский футбольный клуб «ПСЖ» выходит на территорию Китая и подписывает состав по Dota 2, LGD. Что интересно, до этого команда выступала в сезоне весьма посредственно, а в последние 3-4 месяца стала нереально круто играть. Ходят слухи, что «ПСЖ» поделился с ними системой тренировок — и поэтому «дотеры» стали так мощно выступать. Игроки LGD за считанные месяцы превратились в несгибаемых роботов. Кажется, команд, которые подходили бы к турниру так же серьезно, как LGD, на The International до этого просто не было — тем более с опытом людей из большого спорта.
Гранд-финал — это эмоции, переживания и А-А-А-А-А!!!
Представьте финальные матчи Чемпионата мира по футболу: игроки финтят, ошибаются, ежеминутно сравнивают счет. Во второй серии происходит три камбэка, а команда, у которой (условно!) удалили трех спортсменов, внезапно отыгрывается со счета 0:5. Так и здесь — только динамичнее, злее и зрелищнее. Гранд-финал The International 2018 получился очень красивым, с большим количеством переворотов и единственной эмоцией — «А-А-А-А-А-А-А!!!». В верхней сетке OG выбила LGD в нижнюю сетку, чтобы после снова встретиться с ними в гранд-финале и победить в нереальном противостоянии. Такого накала не было давно. Многие мировые эксперты называют эти матчи лучшими как минимум за последние пять лет: камбэки, зрелищные убийства, неожиданные повороты. Если не видели — обязательно посмотрите.