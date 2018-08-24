Российская команда Virtus.pro вылетела с чемпионата по Dota 2. В этом сезоне она была самой успешной командой в мире
Российская команда Virtus.pro проиграла на матче за выход в топ-4 чемпионата по игре Dota 2 The International 2018 и вылетела с турнира, заняв 5-6 место. Матч Virtus.pro против американской Evil Geniuses прошел в ночь на 24 августа в Ванкувере.
Evil Geniuses удалось выиграть у Virtus.pro в двух матчах со счетом 2:0.
GO GO VP #TI8— Virtus.pro (@virtuspro) August 24, 2018
🇪🇺 https://t.co/TUJbSchNLh
🇷🇺 https://t.co/TI3Bs4UEig pic.twitter.com/w5apArFU0o
После поражения участники Virtus.pro Владимир Никогосян и Алексей Березин поблагодарили фанатов за поддержку и попросили у них прощения за то, что «не показали ту игру, которую многие полюбили за этот год». За занятое 5-6 место российская команда получит чуть больше миллиона долларов.
Dota 2 — стратегия в реальном времени, в которой соревнуются две команды по пять игроков. Каждый из них управляет своим героем с уникальным набором характеристик и умений. Задача команды — разрушить базу соперника.
Virtus.pro — одна из самых известных российских киберспортивных организаций, в которую входят команды по нескольким играм.
В сезоне 2017/18 команда Virtus.pro по Dota 2 показала лучший результат среди команд: она выиграла в 5 турнирах из 22, проходивших в течение года, в том числе в 4 из 9 крупнейших (их называют «мейджорами»). Российская команда заработала за сезон 2,3 миллиона долларов — на 600 тысяч больше, чем ближайший соперник — европейская Team Liquid.
The International — крупнейшее мероприятие по Dota 2, организуемое разработчиком игры, компанией Valve. Призовой фонд чемпионата в 2018 году составил 25 миллионов долларов.
Кроме Virtus.pro, на The International 2018 выступала еще одна российская команда, Winstrike Team. Она вылетела ранее, заняв 9-12 место.