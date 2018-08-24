Российская команда Virtus.pro вылетела с чемпионата по Dota 2. В этом сезоне она была самой успешной командой в мире

Российская команда Virtus.pro проиграла на матче за выход в топ-4 чемпионата по игре Dota 2 The International 2018 и вылетела с турнира, заняв 5-6 место. Матч Virtus.pro против американской Evil Geniuses прошел в ночь на 24 августа в Ванкувере.

Evil Geniuses удалось выиграть у Virtus.pro в двух матчах со счетом 2:0.

После поражения участники Virtus.pro Владимир Никогосян и Алексей Березин поблагодарили фанатов за поддержку и попросили у них прощения за то, что «не показали ту игру, которую многие полюбили за этот год». За занятое 5-6 место российская команда получит чуть больше миллиона долларов.