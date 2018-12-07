«Знаете что? ***** [К черту] „Оскар“!», — кричит со сцены разработчик Юсеф Фарес, показывая в камеру средний палец. Так в 2017 году прошла церемония The Game Awards, на которой награды вручают не актерам и режиссерам, а создателям видеоигр. В 2018-м оказалось не хуже: в шоу участвовали вокалист группы Panic! at the Disco Брендон Ури, актер Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки») и композитор Ханс Циммер (он написал и исполнил вместе с оркестром главную тему церемонии). В перерывах между номинациями на The Game Awards показывали новые трейлеры и анонсы игр — например, продолжение Mortal Kombat!
Лучшая игра — God of War
Лучшая режиссура — God of War
Лучший актер — Роджер Кларк (сыграл Артура Моргана, главного героя Red Dead Redemption 2)
Лучшее повествование — Red Dead Redemption 2
Лучшая музыка — Red Dead Redemption 2
Лучшая инди-игра — Celeste
Лучшая мультиплеерная игра — Fortnite
Лучшая приключенческая игра — God of War
Лучшая семейная игра — Overcooked 2
Лучшая экшен-игра — Dead Cells
Лучшая спортивная или гоночная игра — Forza Horizon 4
Лучшая стратегия — Into the Breach
Лучшая киберспортивная игра — Overwatch
Лучшая мобильная игра — Florence
Полный список победителей и номинантов можно найти вот тут.
А вот какие новые игры показали на The Game Awards 2018.
Последняя часть супергеройского капустника с участием главных персонажей Marvel вышла почти 10 лет назад — никто не ожидал, что серия вдруг возьмет и воскреснет на гибридной консоли Nintendo Switch (а больше она пока нигде и не выходит!). Кажется, за это время игра мало в чем изменилась: тут по-прежнему нужно сражаться за одного из множества костюмированных мстителей — можно и на одной приставке, вместе с друзьями. Список персонажей явно скорректировали под киновселенную Marvel. И это к лучшему — дадут побегать за Стражей Галактики, Мстителей, Ника Фьюри и Нелюдей.
Ну и самое приятное, третьей частью Marvel Ultimate Alliance занимается студия Team Ninja, авторы глубоких и довольно свирепых слэшеров вроде Nioh и Ninja Gaiden.
Жан-Себастьян Декан, создатель Far Cry: New Dawn, начал свое выступление со спойлера к Far Cry 5 — видимо, в компании посчитали, что финал предыдущей игры и так всем известен. Пятая часть серии была посвящена христианской секте и ее харизматичному предводителю — и заканчивалась ядерной катастрофой. Кто-то успел спрятаться в подземных бункерах, а кто-то превратился в пепел.
New Dawn — про тех, кто выжил и спустя годы построил какое-никакое общество. Его-то и будут грабить и рушить главные злодейки новой игры, две дерзких темнокожих девушки. Выглядит это все так, будто в «Безумный Макс» плеснули ярких красок, а героев переодели в эмо-streetwear (стиль напоминает другой цветастый шутер про постапокалипсис — Rage 2). Тут можно будет приручать кабанов, рассекать по разрушенной Америке на мотоцикле и стрелять лезвиями из модифицированного арбалета.
Far Cry: New Dawn выходит уже 15 февраля 2019-го, а стоить будет 40 долларов вместо стандартных 60.
Студия Supergiant Games выпускает лучшие инди-игры на свете. Там есть все: стиль, глубина, идея (и всегда — потрясающая музыка!). Если вы не видели их прошлые игры, вот список: Bastion, Transistor, Pyre.
Hades — это новая ролевая игра Supergiant Games с уже привычным видом сверху. Сюжет такой: главный герой бежит из царства мертвых, чем сильно раздражает Аида и обитающих там существ.
Hades уже вышла на PC в раннем доступе. Купить ее можно в магазине Epic Games, полная версия появится позже. Почему не Steam, где обычно рождаются, живут и умирают все популярные инди-игры? Дело в том, что украинец Сергей Галенкин и его коллеги из студии Epic Games (авторы Fortnite) пытаются сломать цифровую монополию Steam — и теперь старательно переманивают лучших инди-разработчиков на свою платформу, обещая им более выгодные условия.
Последние годы с Electronic Arts происходят удивительные вещи — их финансовые показатели растут, при этом фанаты все больше и больше ими недовольны. В прошлом году издатель встрял в громкий скандал с лутбоксами в Star Wars: Battlefront 2 и почти убил главную игровую космооперу — Mass Effect.
Теперь многие боятся, что то же самое произойдет с новой частью фэнтезийной саги Dragon Age, тизер которой показали на The Game Awards 2018 (а больше о ней ничего и не сказали — даже названия).
Выходящей в 2019-м Anthem просто необходимо вернуть расположение аудитории — и шансы у нее точно есть. Это экшен с элементами ролевой игры. Выглядит она как вечеринка в доме у Тони Старка. Герои Anthem пользуются крутыми боевыми костюмами, с их помощью они шустро летают и обстреливают врагов: странных уродливых существ, обитающих в джунглях и пещерах. Говорят, будто бы эта броня — одна из технологий, оставленных древними богами. Впрочем, непонятно, как люди вообще оказались на этой планете — колониальных кораблей-то у них нет и вроде как никогда не было.
В трейлере на The Game Awards впервые показали главного злодея игры — и он очень напоминает Таноса из киновселенной Marvel.
Поток ностальгических римейков эпохи PS1 не остановить. Сперва трилогия игр про бандикута Крэша, потом — обновленный сборник приключений дракона Спайро, теперь вот переиздание Crash Tag Team Racing — безумных гонок с участием все того же Крэша (тоже с PS1). Можно будет играть по сети, а можно и с друзьями на одном диване. Правда, ждать еще долго — римейк выйдет только летом следующего года.
У многих фанатов Fallout есть мечта — сделать так, чтобы серия вернулась в руки людей, которые в 90-х придумали этот мрачный мир и выпустили первые две части (тогда это были ролевые игры с видом сверху, а не шутеры с элементами RPG). В каком-то смысле так и произошло: разработкой Fallout: New Vegas занималась студия Obsidian, в которую перебрались те, кто принимал участие в создании оригинальных игр серии. С тех пор прошло восемь лет — но после удачной New Vegas студия больше над Fallout не работала. Но, кажется, долгожданное воссоединение все-таки случится.
На церемонии Obsidian впервые показала The Outer Worlds — фантастическую ролевую игру от Тима Кейна и Леонарда Боярского, ведущих создателей первых частей Fallout. Правда — сюрприз! — тут опять будет вид от первого лица (и никакой изометрии). Действие игры происходит в космической колонии, и это самый дальний уголок галактики, в котором царит абсолютное беззаконие. Главному герою придется распутать таинственный заговор, грозящий уничтожить эту самую колонию.
The Outer Worlds выйдет в 2019 году на PC, PS4 и Xbox One. Пока можно взглянуть на то, как выглядит игровой процесс.
Игру по «Очень странным делам» представляли создатели сериала — продюсеры и сценаристы братья Дафферы. Ее сюжет напрямую связан с третьим сезоном шоу (она так и называется — Stranger Things 3: The Game); будет возможность совместного прохождения; дадут поиграть за шерифа Джима Хоппера и других героев. Выглядит как… ретро!
Mortal Kombat 11 зачем-то показывали под музыку нудного (но модного!) рэп-исполнителя 21 Savage (раньше на фоне трейлеров хотя бы играл Wiz Khalifa). Но главное, что новая часть Mortal Kombat вообще существует и выходит в апреле следующего года. И на Nintendo Switch тоже — а значит, Mortal Kombat 11 можно будет взять с собой в дорогу или притащить в гости. Это важно для файтинга — ведь его обычно включают на вечеринках.