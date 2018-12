шапито

На премии The Game Awards показали продолжение Mortal Kombat и игру по «Очень странным делам» И назвали лучшую игру 2018 года — это God of War

Meduza

«Знаете что? ***** [К черту] „Оскар“!», — кричит со сцены разработчик Юсеф Фарес, показывая в камеру средний палец. Так в 2017 году прошла церемония The Game Awards, на которой награды вручают не актерам и режиссерам, а создателям видеоигр. В 2018-м оказалось не хуже: в шоу участвовали вокалист группы Panic! at the Disco Брендон Ури, актер Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки») и композитор Ханс Циммер (он написал и исполнил вместе с оркестром главную тему церемонии). В перерывах между номинациями на The Game Awards показывали новые трейлеры и анонсы игр — например, продолжение Mortal Kombat!