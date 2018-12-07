Анонс: Marvel Ultimate Alliance 3 — супергеройский экшен по мотивам комиксов Marvel

Nintendo

А вот какие новые игры показали на The Game Awards 2018.

Последняя часть супергеройского капустника с участием главных персонажей Marvel вышла почти 10 лет назад — никто не ожидал, что серия вдруг возьмет и воскреснет на гибридной консоли Nintendo Switch (а больше она пока нигде и не выходит!). Кажется, за это время игра мало в чем изменилась: тут по-прежнему нужно сражаться за одного из множества костюмированных мстителей — можно и на одной приставке, вместе с друзьями. Список персонажей явно скорректировали под киновселенную Marvel. И это к лучшему — дадут побегать за Стражей Галактики, Мстителей, Ника Фьюри и Нелюдей.

Ну и самое приятное, третьей частью Marvel Ultimate Alliance занимается студия Team Ninja, авторы глубоких и довольно свирепых вроде Nioh и Ninja Gaiden.