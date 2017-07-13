Лига Overwatch: что это такое? Многопользовательский шутер создает чемпионат по модели НБА и НХЛ

В конце 2017 года компания Blizzard проведет первый профессиональный чемпионат лиги Overwatch — командного первенства по популярному многопользовательскому шутеру. В июле стали известны владельцы первых семи команд, которые, как и в других профессиональных спортивных лигах, базируются в различных городах. К примеру, владельцем бостонского клуба стал Роберт Крафт, миллиардер и владелец команды НФЛ «Нью-Ингланд Пэтриотс». «Медуза» рассказывает, как устроена Лига Overwatch.

Overwatch — это одна из самых популярных современных игр. Многопользовательский шутер от первого лица доступен владельцам персональных компьютеров, Xbox One и PS4. В Overwatch 24 разных героя с различным набором оружия и способностями, которые поделены на четыре класса. Игра изначально задумывалась как современный командный шутер, в котором нет кровавых добиваний, герои представляют все расы, есть представительница ЛГБТ; игра даже адаптирована для людей с дальтонизмом. В Overwatch играют более 30 миллионов человек. Как League of Legends, DOTA2 и другие онлайновые командные игры, Overwatch — это в первую очередь киберспорт, созданный с прицелом на соревнования между геймерами.

Overwatch Gameplay Trailer #2 PlayOverwatch

Лига Overwatch похожа на НХЛ или НБА. Взять хотя бы логотип — силуэт одного из героев игры на двухцветном фоне очень похож на изображения хоккеистов и баскетболистов на логотипах североамериканских хоккейной и баскетбольной лиг. В лиге Overwatch пока заявлены семь профессиональных клубов — из Бостона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами, Сан-Франциско, Шанхая и Сеула. Основная идея Blizzard — создать команды, которые будут представлять свой город и за которые будут болеть местные жители, по примеру клубов в обычных спортивных лигах. У команд должны быть свои собственные арены (пока ни одной не построено), и идея в том, что они, как и спортивные стадионы, смогут приносить доход. В теории будут организованы лиги более низкого уровня, а профессиональные команды смогут выступать на местных соревнованиях.

Среди владельцев команд — миллиардеры и спортивные магнаты. По слухам, за право владеть одним клубом Blizzard просит 20 миллионов долларов. Так это или нет, неизвестно, но среди тех, кто уже купил команды, есть бизнесмены с состоянием больше миллиарда долларов. Например, бостонскую команду купил Роберт Крафт, глава Kraft Group и владелец клуба НФЛ «Нью-Ингланд Пэтриотс», его состояние оценивается в 4,17 миллиарда долларов. Команду из Нью-Йорка приобрел Джефф Уилпон, один из руководителей бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс». Клубы из Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Майами с Орландо (на эти два соседних города создана одна команда) приобрели владельцы уже известных киберспортивных команд, китайский и южнокорейский клубы принадлежат местным IT-компаниям.

Introducing the Overwatch League PlayOverwatch

Игроки будут получать зарплату, а лига поделится доходами с клубами. Сейчас Blizzard готовит ростер лучших игроков в Overwatch, которые входили в число 500 наиболее результативных в своем регионе в последние годы или выходили в плей-офф на крупных турнирах. Blizzard рассчитывает, что чемпионат будет коммерчески успешным, и планирует делиться доходами со всеми командами в равной степени, при этом оставляя им возможность получать доход в родном городе. ESPN утверждает, что команды получат доходы не раньше 2021 года и то только в том случае, если будут достигнуты определенные финансовые показатели. Этот факт, а также высокая стоимость лицензии на участие в лиге, породил сомнение у инвесторов, пишет издание; высказывались сомнения, что турниры Лиги вообще состоятся.

Несмотря на скепсис инвесторов, дата первого чемпионата уже объявлена. Blizzard обещает провести первый сокращенный турнир между первыми семью командами лиги осенью 2017 года, все матчи будут проходить в Лос-Анджелесе, чтобы дать клубам время подготовить домашние арены. Ни составы команд, ни формат турнира пока неизвестен, об этом планируется объявить позднее.