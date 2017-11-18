Геймеры победили. Почти Создатели Star Wars Battlefront II отказались от микротранзакций в самой ожидаемой игре 2017 года. Систему «плати, чтобы победить» возненавидели все на свете

В продажу 17 ноября поступил шутер Star Wars Battlefront II, действие которого разворачивается во всех эпохах киновселенной «Звездных войн». Проект, в котором можно играть и за Дарта Вейдера, и за Рей из новых эпизодов, должен был стать одной из главных игр 2017 года — вместо этого он вызвал волну настоящего гнева у поклонников «Звездных войн»; разработчикам в итоге пришлось за несколько часов до выхода игры срочно вносить изменения. Дело было в микротранзакциях: Battlefront II предлагал геймерам покупать внутриигровую валюту, чтобы быстрее развивать своего персонажа в мультиплеере.

Самая ожидаемая игра 2017 года

Star Wars Battlefront II — масштабный шутер, в который удобнее играть с видом от третьего лица; его действие разворачивается во вселенной «Звездных войн». Несмотря на номер, Battlefront II — уже четвертая игра в этой серии. Первые две вышли в начале нулевых, они позволяли участвовать в эпических сражениях с истребителями, шагающими роботами и прочей техникой из «Звездных войн».

В 2015-м серию перезапустили: новый Battlefront оказался сугубо мультиплеерным шутером с возможностью участвовать в сражениях 20 на 20 человек. Игра оказалась не без недостатков: несмотря на хорошо продуманный мультиплеер и ненавязчивую систему развития персонажа, в Battlefront было слишком мало игровых карт, а новые приходилось покупать за деньги — при том, что сама игра стоила как какой-нибудь GTA или любой другой высокобюджетный проект.

Star Wars Battlefront 2 Single Player Trailer EA Star Wars

Продолжение перезапущенной серии должно было исправить все эти недостатки. Во-первых, разработчики пообещали, что весь дополнительный контент, который появится уже после выхода игры, будет доступен сразу всем владельцам Battlefront II. Во-вторых, в игре появилась полноценная однопользовательская кампания. В третьих, Battlefront II охватывает все события всех фильмов по «Звездным войнам» — то есть теперь можно играть не только за Дарта Вейдера и принцессу Лею, но и за Рей и Финна из новых картин.

Battlefront II поступил в продажу 17 ноября, за месяц до выхода на экраны фильма «Звездные войны: Последние джедаи». В октябре на протяжении нескольких дней любой желающий мог поиграть в демоверсию многопользовательского режима, а за несколько дней до официального выхода открылся ранний доступ для тех, кто заранее заказал более дорогие издания игры.

Плати, чтобы выиграть

Уже на стадии бета-тестирования многопользовательского режима стало ясно, что с Battlefront 2 не все в порядке. В игре появились лутбоксы — наборы внутриигровых карточек, которые помогают развивать персонажа. В многопользовательских шутерах Destiny, Overwatch и нескольких других тоже есть лутбоксы и покупки игровых предметов за реальные деньги, но это касается в основном деталей костюма героя и не влияет на геймплей.

STAR WARS BATTLEFRONT 2 — Multiplayer Gameplay jackfrags

Раньше система прокачки в Battlefront работала так: за успешные действия в онлайн-матче начислялись очки, их потом можно было тратить на новое оружие, гранаты, ракетный ранец и тому подобное. Кто дольше и упорнее играет, у того и бластер лучше, однако игрок первого уровня при желании и умении все равно мог занять в матче первое место.

В Battlefront 2 карточки, позволяющие развивать персонажа, случайным образом попадаются в лутбоксах, а эти самые лутбоксы можно покупать как за внутриигровые очки, так и за деньги. Такие схемы называются микротранзакциями и распространены в мобильных играх как основной способ монетизации; игры при этом бесплатны (в отличие от Battlefront 2), и часто в них можно довольно долго играть, ничего не покупая.

Издательство Electronic Arts, которое выпускает Battlefront 2, экспериментирует с транзакциями в «больших» играх уже не первый раз, но именно на новом проекте по «Звездным войнам» геймерское сообщество не выдержало и взбунтовалось. По мнению недовольных геймеров, EA превратила хорошую игру в способ вымогательства у пользователей, которые и так уже заплатили за Battlefront 2 как минимум четыре тысячи рублей, денег на развитие персонажа.

Те, кто получили ранний доступ к игре, выяснили, что в Battlefront 2 невероятно тяжело открывать новых персонажей. Чтобы играть за Дарта Вейдера, придется потратить не менее 40 часов в игре — именно за такое время можно накопить нужное количество внутриигровой валюты. Купить персонажа за деньги напрямую не получится, но он может попасться в лутбоксах, которые как раз продаются. 40 часов ради одного персонажа, тем более такого важного для «Звездных войн» — это очень много, так что гнев в этом случае обоснованный. Как посчитали на сайте Star Wars Gaming, чтобы открыть весь контент в Battlefront II, придется потратить более четырех тысяч часов — или 2100 долларов.

Геймеры победили. Но не совсем

EA неоднократно предпринимала попытки выбраться из этой ситуации — и убедить геймеров, что с игрой все в порядке. Когда после бета-версии важность лутбоксов для игрового процесса стала очевидна, в компании пообещали, что пересмотрят механику и экономику игры таким образом, чтобы всем было интересно играть — вне зависимости от того, сколько они готовы потратить на это денег. Когда появились сведения о сложностях с открытием новых персонажей, представитель EA написал на форуме Reddit комментарий, в котором сообщил: трудности должны давать геймерам особое чувство удовлетворения, когда они в конце концов смогут поиграть за Вейдера.

Этот комментарий стал самым заминусованным в истории Reddit. Сейчас у него рейтинг — минус 676 тысяч очков, и это невероятно много для форума. За комментарием пошла волна сообщений с требованием возврата денег за предоплаченную игру. Один из пользователей Reddit также выложил переписку с сотрудником службы поддержки EA:

— Я хочу деньги назад.

— Хорошо. Можно ли узнать причину?

— То же самое, что у всех. Вы слышали, наверное.

— Верно.

EA пошла на попятную и 13 ноября объявила, что персонажей будет открыть гораздо проще, то есть внесла изменения в игру за четыре дня до выхода. Дарта Вейдера теперь можно заполучить, играя всего несколько часов.

15 ноября создатели игры решились ответить на вопросы пользователей Reddit. Из ответов, которые были нещадно заминусованы, следовало, что разработчики Battlefront II не видят ничего плохого в лутбоксах, но собираются доделывать игру и менять баланс в зависимости от того, как пользователи на нее реагируют, а еще убедятся, что всем интересно играть. Им не поверили, и Reddit продолжил заполняться гневными призывами никогда не покупать Battlefront II и бойкотировать все игры с лутбоксами, в том числе недавнюю гонку Need for Speed.

По данным издания Venture Beat, дело зашло так далеко, что руководитель Disney Боб Игер (его компании принадлежат права на «Звездные войны») позвонил руководителю Electronic Arts Эндрю Уилсону и выразил свое недовольство критикой, обрушившейся на Battlefront II. Игра, которая должна была стать одним из главных проектов 2017 года и принести многомиллионные доходы, вызвала у аудитории неподдельный гнев; причем давление на EA оказывали не только геймеры — правительство Бельгии решило проверить, не нарушают ли лутбоксы законодательство страны об азартных играх.

После этого звонка разработчики Battlefront II объявили, что «услышали геймеров» и отменяют возможность купить что-либо в игре за деньги. Это произошло за несколько часов до официального выхода игры; решение для игровой индустрии беспрецедентное и крайне неожиданное. И все же назвать его полной победой геймеров нельзя. В сообщении отдельно подчеркивается, что отмена микротранзакций — временное решение, и они позднее могут вернуться в игру, экономика которой за последнюю неделю неоднократно менялась под давлением фанатов «Звездных войн» и видеоигр.