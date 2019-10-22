Российский Forbes назвал самых влиятельных представителей киберспорта. Рейтинг возглавил игрок в Dota 2 Роман Кушнарев

Журнал Forbes впервые представил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве. В список вошли 15 представителей индустрии.

Первое место занял 20-летний игрок в Dota 2 из Новокузнецка Роман Ramzes Кушнарев, входящий также в рейтинг 30 самых перспективных россиян по версии издания.

На втором месте — 22-летний Александр s1mple Костылев, считающийся одним из сильнейших в мире игроков в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Замыкает тройку лидеров 33-летний киберспортивный комментатор, сооснователь украинской студии Maincast Виталий V1lat Волочай.

Помимо игроков в рейтинг попали инвесторы и совладельцы киберспортивных команд. Так, на пятом месте оказался бизнесмен Алишер Усманов, владеющий киберспортивным холдингом ESForce.

По итогам 2018 года объем рынка киберспорта в России составлял до 45 миллионов долларов, отмечает издание.