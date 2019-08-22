Институт развития интернета предложил изучать в школах Dota 2, FIFA 19 и World of Tanks

направил в Минпросвещения список киберспортивных дисциплин и игр, которые предлагается ввести в школьную программу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо организации в министерство.

В список вошли Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. По мнению организации, Dota 2 и World of Tanks развивают стратегическое мышление и скорость реакции, FIFA 19 — логику, а Minecraft — креативность и абстрактное мышление.

Большинство из этих игр, сказано в письме, считаются общепризнанными киберспортивными дисциплинами, по которым проводятся турниры. При этом некоторые из них не связаны с киберспортом. Так, Minecraft — это интерактивный конструктор, а CodinGame — платформа для изучения программирования в игровой форме.

В середине августа Институт развития интернета предложил Минпросвещения ввести в 2020-2025 годах в ряде школ в качестве эксперимента факультативные уроки по киберспорту. В Минпросвещения говорили, что готовы детально изучить предложения института.

В 2010-2014 годах в мировых университетах стали появляться факультеты, связанные с киберспортом. В 2015 году киберспорт стали преподавать в трех школах Швеции, спустя год — в школе в Норвегии.

20-25 августа в Шанхае проходит финал The International 2019, главного чемпионата по Dota 2. Призовой фонд турнира стал крупнейшим за всю историю — более 33,7 миллиона долларов.