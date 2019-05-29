Красноярский депутат предложил запретить игру Minecraft, обнаружив в ней пропаганду насилия. Есть версия, что он перепутал ее с Warcraft

Кадр из игры World of Warcraft Blizzard Entertainment

Депутат Заксобрания Красноярского края, единоросс Владимир Рейнгардт 23 мая предложил запретить видеоигру — популярный интерактивный конструктор. Об этом он заявил на заседании краевого парламента после того, как перед депутатами выступила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова.

Валерий Рейнгардт Газета Уярского района «Вперед»

61-летний Владимир Рейнгардт рассказал, что накануне посетил детскую библиотеку, где видел подростков, игравших на смартфонах в Minecraft. «Вы понимаете, эти игры вообще надо запретить, и эти сайты. И потом не будет этой гиперактивности. Потому что, что пропагандируется в этой игре Minecraft? Проще простого — насилие. Почему и возникает гиперактивность», — сказал Рейнгардт.

Предложение парламентария раскритиковали эксперты в области компьютерных игр. Так, доцент Томского политехнического университета Екатерина Галанина, изучающая культурологические особенности видеоигр, заявила, что в Minecraft практически нет насилия, а сама игра может быть полезна школьникам.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов назвал Minecraft «почти безобидной» игрой. Он предположил, что Владимир Рейнгардт мог предложить запретить Minecraft, потому что не справился с игрой. «Уровень какой-то не смог пройти? Бывает. Сочувствую ему», — сказал Милонов.

Во «ВКонтакте» опубликовали петицию с призывом «уволить» депутата, предложившего запретить Minecraft. «Страной должны руководить здравомыслящие люди», — написал автор петиции, геймер Дмитрий Аксенов. В интервью «Дождю» он пояснил, что «был возмущен, как и многие фанаты игры, беспричинным высказыванием этого депутата». Петицию подписали более 20 тысяч пользователей «ВКонтакте».

Помощница Рейнгардта Татьяна Ромашевская после появления петиции заявила, что предложение депутата поддержали родители детей. «Что там за петиция могла появиться? Пятнадцатилетних детей? Родители-то наоборот звонят… Говорили, что наконец-то обратили на это внимание, что это заслуживает внимания, с этим надо бороться как-то», — сказала помощница депутата радиостанции «Говорит Москва».

Пресс-секретарь Заксобрания Красноярского края Владимир Корецкий, в свою очередь, заявил, что Рейнгардт предложил запретить не Minecraft, а . Помощница Рейнгардта не смогла это прокомментировать. Сам депутат также пока не уточнял, что именно он предлагал запретить — Minecraft или Warcraft. При этом ни одна из игр серии Warcraft, в том числе World of Warcraft, никогда официально не выходила на мобильных платформах. На iOS и Android есть только вспомогательные приложения и карточная игра Hearthstone.

Александр Бакланов