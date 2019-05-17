Кажется, скоро все будут играть в Minecraft Earth. Это как Pokemon GO, только тут нужно строить здания (и разводить свиней)

Microsoft анонсировала Minecraft Earth — новую игру в дополненной реальности по мотивам популярного интерактивного конструктора Minecraft. Она выйдет на iOS и Android.

Игроки смогут возводить свои постройки, показывать их другим и смотреть на чужие (достаточно просто навести камеру телефона на, допустим, соседний двор).

Как и в Pokemon GO, игрокам придется много гулять по улице, собирать ресурсы для развития своих построек, а также проходить испытания. Здания можно будет заселить домашними животными — например, свиньями.

Трейлер игры Minecraft

Закрытая бета игры намечена на лето. Подать заявку на участие можно уже сейчас.

Minecraft Earth будет переведена на русский язык. Дата полноценного запуска игры не раскрывается.