Продолжение Overwatch, загробный World of Warcraft и еще кое-что. Главные новинки BlizzCon

В калифорнийском Анахайме закончился первый день фестиваля BlizzCon, на котором студия Blizzard сделала несколько важных анонсов. О первом из них — жестоком девятиминутном трейлере долгожданной Diablo IV — «Медуза» уже подробно рассказала. Другие новости — трейлер дополнения Shadowlands для World of Warcraft о непростой судьбе Короля-лича, а также продолжение Overwatch с уже знакомыми персонажами. И это еще не все.

Diablo Immortal

Чтобы закончить с серией Diablo, стоит упомянуть трейлер игрового процесса мобильной игры Diablo Immortal, которую Blizzard разрабатывает вместе со студией NetEase. Саму игру анонсировали еще в 2018 году, а теперь показали новые игровые зоны, героев, предметы и заклинания — все в боевых условиях. Дата выхода, как и у Diablo IV, неизвестна.

Diablo Immortal Gameplay | BlizzCon 2019 Diablo

Shadowlands для World of Warcraft

Blizzard представила мрачный, но эффектный кинематографический трейлер дополнения Shadowlands для World of Warcraft. Эльфийка Сильвана Ветрокрылая мстит Королю-личу, чей предшественник, король Артас, ее когда-то поработил. Битва приводит к катаклизму: открывается портал в некую новую потустороннюю реальность под названием Shadowlands. Сражаться предстоит именно в ней.

World of Warcraft: Shadowlands Cinematic Trailer World of Warcraft

Заодно показали трейлер игрового процесса в Shadowlands. Помимо этого загробного пространства, населенного духами и нечистью, в игре появятся еще несколько новых карт.

Дополнение выйдет в 2020 году.

World of Warcraft: Shadowlands Features Overview World of Warcraft

Overwatch 2

Другой серьезный анонс — вторая часть шутера Overwatch. К трейлеру, в котором уже знакомая игрокам команда сокрушает гигантского человекоподобного робота, Blizzard присовокупила обещание, что в игру можно будет импортировать сохраненный процесс из первой части (игроки из двух частей даже смогут сходиться в матчах). Еще будет обновленный игровой движок, дизайн персонажей и карты.

Overwatch 2 Announce Cinematic | «Zero Hour» PlayOverwatch

Трейлер с геймплеем тоже опубликовали — там есть прокачка героев, новые кооперативные режимы и новые персонажи. Дату выхода игры не назвали.

Overwatch 2 Gameplay Trailer PlayOverwatch

«Натиск драконов» для Hearthstone

Дополнение к коллекционной карточной онлайн-игре по вселенной Warcraft — 135 новых карт и появление легендарных драконов. Предзаказ карт Blizzard уже открыла.

Descent of Dragons Cinematic Trailer | Hearthstone Hearthstone

Еще в Hearthstone появится новый режим Battlegrounds. Восемь игроков собирают армии и сражаются, пока не останется только один. Для всех игроков режим откроют 12 ноября.

Hearthstone Battlegrounds Announce Trailer Hearthstone

2 ноября BlizzCon продолжится. Его расписание доступно здесь.

Петр Лохов