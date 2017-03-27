Blizzard улучшит графику в оригинальном StarCraft. А старая игра станет бесплатной

Компания Blizzard переиздаст стратегию StarCraft, которая вышла в 1998 году. Главным отличием StarCraft Remastered от оригинальной игры станет улучшенная графика.

Переизданная игра будет поддерживать разрешение 4K. Миссии в режиме кампании проиллюстрируют новыми изображениями.

Кроме того, в StarCraft Remastered появятся современные функции — такие, как сохранение прогресса в «облаке» и просмотр повторов матчей. Звук в игре также будет улучшен.

При этом Blizzard обещает сохранить геймплей и баланс оригинальной игры. Обновленная StarCraft выйдет вместе с дополнением Brood War.

The Evolution is complete! StarCraft Remastered brings you the game that redefined RTS in glorious HD resolutions! http://blizz.ly/2o4VL7G Опубликовано StarCraft 25 марта 2017 г.

Изучить, как изменится графика, можно на официальном сайте стратегии. Обновленная игра выйдет в середине 2017 года, в нее можно будет сыграть на Windows и Mac. Цена пока не уточняется.

Вместе с анонсом переиздания Blizzard объявила о перевыпуске оригинальной StarCraft: Brood War. В ближайшие дни компания обновит игру, исправив ошибки и добавив некоторые функции (в том числе защиту от жульничества), после чего выложит ее в открытом доступе.