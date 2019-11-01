«Втроем они придут, втроем твой путь откроют» Компания Blizzard анонсировала Diablo IV
На проходящем в эти дни в Анахайме ежегодном фестивале BlizzCon студия Blizzard анонсировала Diablo IV — первое полноценное продолжение серии с 2012 года. Разработчики показали девятиминутный трейлер, который иллюстрирует их обещание вернуть серию «к мрачным корням».
В ролике появляется Лилит — дочь Мефисто из второй части игры и, похоже, главный антагонист новой серии. Действие игры происходит спустя много лет после событий Diablo III и войны между Небесами и Преисподней, унесшей миллионы жизней.
На английском
И на русском
Также Blizzard показала нарезку геймплея с участием трех игровых классов — варвара, колдуньи и друида. Объявлено, что в игре будет открытый (и опять же более мрачный по сравнению с третьей частью) мир. Перемещаться по локациям можно будет верхом на лошадях. Также игроки смогут взаимодействовать между собой, торгуя предметами и сражаясь на специальных PvP-аренах.
Геймплей
Diablo IV выпустят на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Дата выхода пока не объявлена.