«Втроем они придут, втроем твой путь откроют» Компания Blizzard анонсировала Diablo IV

На проходящем в эти дни в Анахайме ежегодном фестивале BlizzCon студия Blizzard анонсировала Diablo IV — первое полноценное продолжение серии с 2012 года. Разработчики показали девятиминутный трейлер, который иллюстрирует их обещание вернуть серию «к мрачным корням».

В ролике появляется Лилит — дочь Мефисто из второй части игры и, похоже, главный антагонист новой серии. Действие игры происходит спустя много лет после событий Diablo III и войны между Небесами и Преисподней, унесшей миллионы жизней.

На английском

Diablo IV Announce Cinematic | By Three They Come Diablo

И на русском

Ролик-анонс Diablo IV | Втроем они придут Diablo RU

Также Blizzard показала нарезку геймплея с участием трех игровых классов — варвара, колдуньи и друида. Объявлено, что в игре будет открытый (и опять же более мрачный по сравнению с третьей частью) мир. Перемещаться по локациям можно будет верхом на лошадях. Также игроки смогут взаимодействовать между собой, торгуя предметами и сражаясь на специальных PvP-аренах.

Геймплей

Diablo IV Gameplay Trailer Diablo

Diablo IV выпустят на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Дата выхода пока не объявлена.