Релиз новой части шутера Doom отложили на 2020 год. Игра должна была выйти в ноябре

Студия id Software объявила о том, что релиз шутера Doom Ethernal отложен на 4 месяца. Игра, которая должна была выйти 22 ноября, появится в продаже лишь 20 марта 2020 года.

Разработчики объяснили перенос релиза желанием потратить больше времени на улучшение проекта — чтобы в итоге игра превзошла «самые смелые ожидания» игроков. В id Software заявили, что понимают разочарование фанатов, но приняли такое решение, чтобы сделать игру лучше.

Doom — культовая серия шутеров от первого лица, Ethernal станет пятой игрой в серии. Новая часть является прямым сиквелом игры Doom 2016 года.

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