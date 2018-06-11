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Анонсирована игра Doom Eternal — продолжение Doom с демонами на Земле

Meduza
11:33, 11 июня 2018

Издательство Bethesda на конференции E3 анонсировало игру Doom Eternal — продолжение Doom 2016 года. Компания показала небольшой тизер, из которого можно сделать вывод, что на этот раз местом действия станет Земля, пострадавшая от нападения демонов.

Doom Eternal. Тизер
Bethesda Softworks

В описании игры обещают продолжение битвы с силами Ада. «Бейтесь с новыми и классическими демонами в разных измерениях, используя новое мощное оружие и способности», — пишут создатели.

Дата выхода Doom Eternal не объявлена. Bethesda пообещала рассказать подробности об игре в августе, на конференции QuakeCon 2018.

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