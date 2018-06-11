Издательство Bethesda на конференции E3 анонсировало игру Doom Eternal — продолжение Doom 2016 года. Компания показала небольшой тизер, из которого можно сделать вывод, что на этот раз местом действия станет Земля, пострадавшая от нападения демонов.

Doom Eternal. Тизер Bethesda Softworks

В описании игры обещают продолжение битвы с силами Ада. «Бейтесь с новыми и классическими демонами в разных измерениях, используя новое мощное оружие и способности», — пишут создатели.

Дата выхода Doom Eternal не объявлена. Bethesda пообещала рассказать подробности об игре в августе, на конференции QuakeCon 2018.