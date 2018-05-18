Журналист обезопасил «проклятый» участок дороги в GTA V, поставив рядом полицейскую машину

Журналист и писатель Закари Цвизен сумел обезопасить участок дороги в игре GTA V, предотвратив множество аварий, которые раньше регулярно происходили на этом участке. Для этого Цвизену пришлось угнать полицейский автомобиль.

Игроки в онлайн-версию GTA V давно отмечали, что виртуальные водители, управляемые компьютерами, вообще водят машину не очень хорошо. Но один из поворотов на дороге Buen Vino Road к северо-западу от Лос-Сантоса оказался «проклятым» — на нем аварии происходили особенно часто.

Чаще всего виртуальные водители входят в поворот на высокой скорости, из-за чего их заносит. Они также задевают бордюр, и машина подпрыгивает от удара.

Цвизен отправился к «проклятому» участку дороги и стал наблюдать за движением на нем. Первая авария произошла уже через несколько минут. Через полчаса наблюдений журналист решил проверить, что будет, если какое-то время ехать за какой-нибудь машиной, а прямо перед опасным поворотом начать ей сигналить (так советовали сделать на Reddit). Некоторые водители начинали драться с посигналившим им игроком, но большинство просто ускорялось — из-за этого некоторые автомобили переворачивались.

GTA Online players discover this one road that makes every NPC crash: https://t.co/CXvZgagcJN pic.twitter.com/7zwxdyYcuj — Kotaku (@Kotaku) May 18, 2018

Цвизен решил исправить ситуацию на сложном повороте. Он угнал полицейский автомобиль, остановился рядом с «проклятым» участком и включил сирену. За 20 минут не произошло ни одной аварии! Несколько машин подпрыгнули на бордюре, но обошлось без столкновений. «Похоже, виртуальные водители, даже потенциально пьяные, сбавляют скорость, когда видят и слышат полицейские сирены», — заключил журналист.