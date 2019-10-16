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Стартовала новая глава в истории игры Fortnite. Этому предшествовала глобальная катастрофа, породившая конспирологические теории

Источник: Meduza

В одной из самых популярных онлайновых игр Fortnite закончилось масштабное событие «Конец», которое было приурочено к началу новой главы игры. Такие события проходят в игре время от времени и меняют геймплей. На этот раз событие было настолько масштабным, что побило все рекорды по просмотрам на стриминговых сервисах.

Прошлый сезон закончился глобальной катастрофой

В Fortnite есть сезоны, которые длятся по 10 недель. После окончания каждого разработчики внедряют новые сюжетные ходы, добавляют или убирают игровые предметы, меняют остров, на котором разворачиваются события, и вводят новые механики. Но на этот раз в игре закончился не только 10-й сезон, но и вся первая глава — поэтому изменения оказались радикальнее.

Окончание сезона выглядело так: с острова стартовала ракета, которая ударила в небосвод. В небе образовались разломы, по которым начали бить другие ракеты. В конце концов на карте открылась огромная червоточина, в которую затянуло весь остров с игроками. Все, что осталось после этого, — пустой экран с черной дырой. Больше суток после этого игроки вместо интерфейса видели на экранах лишь сияющую червоточину.

Вот как это выглядело
Fortnite Top10's

За событием наблюдали более 4,5 миллиона человек на ютьюбе, полтора миллиона в Twitch и еще миллион в твиттере. Для Twitch это был рекорд по аудитории, одновременно следящей за какой-то игрой.

От черной дыры пострадала не только игра

Вместе с интерфейсом Fortnite в черную дыру «засосало» сайт и официальные соцсети игры. К запуску события «Конец» из твиттера удалили более 12 тысяч записей. В Instagram и других соцсетях сменили дизайн на «черный», тем самым показывая пустоту.

К началу новой сюжетной главы аккаунты обновили дизайн, а в твиттере каким-то образом восстановились все удаленные записи.

Вокруг черной дыры возникли конспирологические теории

Скучающие игроки обратили внимание, что вокруг черной дыры периодически появлялись и исчезали какие-то числа. Один из рядов выглядит так: 146, 11, 15 и 62.

Сообщество сразу же начало строить теории о том, к чему все это. Один из пользователей решил, что это координаты, и ввел их в Google Maps. У него отобразились крабы: 

Twitch выдвинул безумную теорию: числа означают, что в новом сезоне Fortnite появится Аквамен.

Официальный аккаунт киберспортивной организации Team Secret расписал числа так: 11 лет — это средний возраст игроков в Fortnite, 146 часов — столько придется ждать новую главу, 15 дней — через столько игрокам наскучит 11-й сезон, 62 — такое количество Skittles съели сотрудники организации с того момента, как в игре появилась черная дыра.

Еще одна теория: цифры — это зашифрованное послание к игрокам от главного антагониста 10-го сезона, The Visitor. По сюжету он прибыл, чтобы разрушить временную петлю, в которую попал остров Fortnite. Игрокам предложили собрать его записи, и те, кто делал это внимательно, смогли расшифровать послание.

Тем временем числовой ряд разросся до такого: 11, 146, 15, 62, 87, 14, 106, 2, 150, 69, 146, 15, 36, 2, 172, 8, 160 и 65. Если придерживаться принципа, описанного выше, получится такой текст: «Я не один. Другие были за пределами Петли. Это было непредсказуемо. Момент неизбежен».

А еще в черной дыре спрятали мини-игру

Для тех, кто устал сидеть и просто смотреть на сияющую червоточину, разработчики оставили еще один секрет. Если на экране с черной дырой игрок вводил «код Konami», у него запускалась мини-игра. В ней в роли куска пиццы нужно было противостоять падающим бургерам.

Мемы!

Среди тех, кто отреагировал на событие, оказался астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон:

А Илон Маск вспомнил шуточный твит годовалой давности о том, что он купил Forinite и удалил его:

Новая глава и 11-й сезон в Fortnite стартовали. Что изменилось?

Утром 15 октября трансляция черной дыры наконец-то закончилась и игрокам показали, что серверы находятся на техническом обслуживании. Через несколько часов вышел трейлер второй главы, и новый сезон официально стартовал.

Fortnite RU

Как и предполагали игроки, в игре полностью изменился ландшафт. Карта лишь слегка напоминает о прошлом сезоне некоторыми названиям (например, «Приятный парк»).

В игру добавили возможность рыбачить в водоемах (так можно будет выловить разные предметы, включая оружие), лодки, а в воду наконец-то можно нырять. Еще можно взвалить раненого напарника на плечи и унести в безопасное место, а также спрятаться в мусорном баке.

Разработчики поработали над оружием: переделали старое вооружение и добавили новое — например, «бинтовую базуку», позволяющую лечить напарников. В игре также появилась возможность улучшать снаряжение с помощью стройматериалов (дерево, камень, железо) и прятаться в стогах сена.

Алексей Чепрасов