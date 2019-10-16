Стартовала новая глава в истории игры Fortnite. Этому предшествовала глобальная катастрофа, породившая конспирологические теории
В одной из самых популярных онлайновых игр Fortnite закончилось масштабное событие «Конец», которое было приурочено к началу новой главы игры. Такие события проходят в игре время от времени и меняют геймплей. На этот раз событие было настолько масштабным, что побило все рекорды по просмотрам на стриминговых сервисах.
Прошлый сезон закончился глобальной катастрофой
В Fortnite есть сезоны, которые длятся по 10 недель. После окончания каждого разработчики внедряют новые сюжетные ходы, добавляют или убирают игровые предметы, меняют остров, на котором разворачиваются события, и вводят новые механики. Но на этот раз в игре закончился не только 10-й сезон, но и вся первая глава — поэтому изменения оказались радикальнее.
Окончание сезона выглядело так: с острова стартовала ракета, которая ударила в небосвод. В небе образовались разломы, по которым начали бить другие ракеты. В конце концов на карте открылась огромная червоточина, в которую затянуло весь остров с игроками. Все, что осталось после этого, — пустой экран с черной дырой. Больше суток после этого игроки вместо интерфейса видели на экранах лишь сияющую червоточину.
За событием наблюдали более 4,5 миллиона человек на ютьюбе, полтора миллиона в Twitch и еще миллион в твиттере. Для Twitch это был рекорд по аудитории, одновременно следящей за какой-то игрой.
От черной дыры пострадала не только игра
Вместе с интерфейсом Fortnite в черную дыру «засосало» сайт и официальные соцсети игры. К запуску события «Конец» из твиттера удалили более 12 тысяч записей. В Instagram и других соцсетях сменили дизайн на «черный», тем самым показывая пустоту.
К началу новой сюжетной главы аккаунты обновили дизайн, а в твиттере каким-то образом восстановились все удаленные записи.
Вокруг черной дыры возникли конспирологические теории
Скучающие игроки обратили внимание, что вокруг черной дыры периодически появлялись и исчезали какие-то числа. Один из рядов выглядит так: 146, 11, 15 и 62.
Сообщество сразу же начало строить теории о том, к чему все это. Один из пользователей решил, что это координаты, и ввел их в Google Maps. У него отобразились крабы:
Twitch выдвинул безумную теорию: числа означают, что в новом сезоне Fortnite появится Аквамен.
Официальный аккаунт киберспортивной организации Team Secret расписал числа так: 11 лет — это средний возраст игроков в Fortnite, 146 часов — столько придется ждать новую главу, 15 дней — через столько игрокам наскучит 11-й сезон, 62 — такое количество Skittles съели сотрудники организации с того момента, как в игре появилась черная дыра.
Еще одна теория: цифры — это зашифрованное послание к игрокам от главного антагониста 10-го сезона, The Visitor. По сюжету он прибыл, чтобы разрушить временную петлю, в которую попал остров Fortnite. Игрокам предложили собрать его записи, и те, кто делал это внимательно, смогли расшифровать послание.
Тем временем числовой ряд разросся до такого: 11, 146, 15, 62, 87, 14, 106, 2, 150, 69, 146, 15, 36, 2, 172, 8, 160 и 65. Если придерживаться принципа, описанного выше, получится такой текст: «Я не один. Другие были за пределами Петли. Это было непредсказуемо. Момент неизбежен».
А еще в черной дыре спрятали мини-игру
Для тех, кто устал сидеть и просто смотреть на сияющую червоточину, разработчики оставили еще один секрет. Если на экране с черной дырой игрок вводил «код Konami», у него запускалась мини-игра. В ней в роли куска пиццы нужно было противостоять падающим бургерам.
Мемы!
Среди тех, кто отреагировал на событие, оказался астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон:
А Илон Маск вспомнил шуточный твит годовалой давности о том, что он купил Forinite и удалил его:
Новая глава и 11-й сезон в Fortnite стартовали. Что изменилось?
Утром 15 октября трансляция черной дыры наконец-то закончилась и игрокам показали, что серверы находятся на техническом обслуживании. Через несколько часов вышел трейлер второй главы, и новый сезон официально стартовал.
Как и предполагали игроки, в игре полностью изменился ландшафт. Карта лишь слегка напоминает о прошлом сезоне некоторыми названиям (например, «Приятный парк»).
В игру добавили возможность рыбачить в водоемах (так можно будет выловить разные предметы, включая оружие), лодки, а в воду наконец-то можно нырять. Еще можно взвалить раненого напарника на плечи и унести в безопасное место, а также спрятаться в мусорном баке.
Разработчики поработали над оружием: переделали старое вооружение и добавили новое — например, «бинтовую базуку», позволяющую лечить напарников. В игре также появилась возможность улучшать снаряжение с помощью стройматериалов (дерево, камень, железо) и прятаться в стогах сена.