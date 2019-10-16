Стартовала новая глава в истории игры Fortnite. Этому предшествовала глобальная катастрофа, породившая конспирологические теории

Прошлый сезон закончился глобальной катастрофой

В Fortnite есть сезоны, которые длятся по 10 недель. После окончания каждого разработчики внедряют новые сюжетные ходы, добавляют или убирают игровые предметы, меняют остров, на котором разворачиваются события, и вводят новые механики. Но на этот раз в игре закончился не только 10-й сезон, но и вся первая глава — поэтому изменения оказались радикальнее.

Окончание сезона выглядело так: с острова стартовала ракета, которая ударила в небосвод. В небе образовались разломы, по которым начали бить другие ракеты. В конце концов на карте открылась огромная червоточина, в которую затянуло весь остров с игроками. Все, что осталось после этого, — пустой экран с черной дырой. Больше суток после этого игроки вместо интерфейса видели на экранах лишь сияющую червоточину.

Вот как это выглядело Fortnite Top10's

За событием наблюдали более 4,5 миллиона человек на ютьюбе, полтора миллиона в Twitch и еще миллион в твиттере. Для Twitch это был рекорд по аудитории, одновременно следящей за какой-то игрой.