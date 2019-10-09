Гангайте за Россию! Иван Ургант сыграл в Dota 2: передал привет Балашихе, подсадил друга на мясной крюк (не спрашивайте) и выучил один профессиональный термин
На шоу «Вечерний Ургант» 8 октября пришел профессиональный игрок в Dota 2, капитан команды Virtus.pro Алексей «Solo» Березин. Он попытался объяснить основы игры Ивану Урганту и подготовить его к полноценному матчу.
Березин посоветовал Урганту выбрать персонажа по имени Пудж и взять ник «Ваня Пудж», после чего отправил сражаться с ботами. Во время тренировочного матча Березин также объяснил, как покупать предметы в лавке и выбирать способности:
— Я предлагаю взять «Мясной крюк»…
— Я кстати сам хотел тебе это предложить, но потом подумал, а стоит ли.
—…и попытаться поймать соперника на мясной крюк. Попробуй.
— Поймал?
— Нет, у тебя не получилось, потому что впереди был друг. Ты поймал друга.
— Я подсадил друга на мясной крюк? Это какая-то…«Песня года».
С третьего раза Урганту все же удалось поймать вражеского героя. После этого настало время матча против людей. Ведущего узнали практически мгновенно — как только он попросил своих товарищей по команде меньше ругаться матом.
«Не, ну у тебя в натуре голос как у Урганта. А передай привет этому…моему кенту…а не, моим кентам с района Балашиха по-братски». Иван выполнил просьбу.
Сама игра, впрочем, не задалась — когда дела стали совсем плохи, Урганта заменил Березин. Роль ведущего свелась к репликам в микрофон.
— Скажи, что мы сейчас придем СФ гангать.
— Мы щас придем СФ нгангайит.
После окончания партии в Dota 2 Ургант показал гостю игру, в которую он играет «получше» Березина — советский автомат «Морской бой» — и потопил корабль с первого выстрела.
Завершил сюжет с Dota 2 Ургант воодушевляющим обращением: «Я передаю привет всем российским киберспортсменам и желаю вам победы в вашем нелегком и, честно сказать, совершенно непонятном деле. И почаще вам гангать. Гангайте за Россию!»