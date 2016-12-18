Бестолковый игрок Телеведущий Конан ОʼБрайен тестирует компьютерные игры, и это очень смешно
Телеведущий Конан ОʼБрайен не очень любит играть в компьютерные игры. Но ему приходится это делать — ради одной из лучших рубрик его шоу Clueless Gamer (буквально «Бестолковый игрок»). ОʼБрайен вместе со знаменитостями или своим ассистентом пробует новые игры и делится впечатлениями — не всегда положительными. «Медуза» выбрала лучшие эпизоды рубрики.
Battlefield 1
Шутер Battlefield 1, в котором игроку приходится выживать в боях Первой мировой войны, вышел еще в октябре 2016 года. Но руки у ОʼБрайена дошли до игры только в начале декабря.
Ведущий вместе с актером Терри Крюсом хотел выяснить, насколько исторически верна Battlefield 1. Но вместо этого он просто кричал от удивления и, глядя на поле боя, шутил: «Вот как мы будем выглядеть через полгода президентства [Дональда] Трампа».
Похоже, сильнее всего ОʼБрайена и Крюса впечатлили даты рождения и смерти главного героя, которые показываются на экране после его смерти. «Это как если бы в PacMan после того, как вы съели точку, вам показывали дату ее рождения, фотографию ее матери и рассказывали бы, что у этой точки был детеныш-точка, и они больше никогда не увидят друг друга», — делился ощущениями ведущий. Он расстроился, когда пришлось прерваться и погладить кроликов.
Когда Крюс случайно срубил дерево танком, игроки решили, что теперь нужно показать на экране годы жизни убитого растения.
Final Fantasy XV
Новая часть Final Fantasy, как и вся серия, — определенно игра не для всех. И выпуск Clueless Gamer с Элайджей Вудом это показал.
Ни актер, ни ОʼБрайен не остались довольны Final Fantasy XV. Они сошлись во мнении, что игра слишком странная и нелогичная. «Вы убийцы! Массовые убийцы человеческого времени! Из-за вас не родятся дети! Урожай не будет собран!» — кричал ведущий разработчикам, у которых ушло 10 лет, чтобы выпустить игру.
GTA V
Конан ОʼБрайен вместе со своим продюсером Аароном Бльяертом (едва ли его кто-то знает) в далеком 2013 году проходил игру GTA V почти сразу после ее выхода.
Сначала ОʼБрайен пытался проходить сюжетные миссии, но у него ничего не получалось. Тогда ведущий решил отправиться в стрип-клуб. Но и там его ждало разочарование: игрока из раза в раз выгоняли из клуба за попытки потрогать стриптизершу. В итоге он просто сел в военный вертолет и полетел уничтожать недружелюбное заведение.
Fallout 4
ОʼБрайен и Бльяерт оделись в идиотские костюмы жителей убежища 111, чтобы поиграть в Fallout 4. В игре можно тонко настраивать внешний вид главного героя, и для съемок его сделали похожим на ОʼБрайена.
Ведущий был так доволен своей виртуальной копией (а особенно ее ягодицами), что всю игру пытался заняться с кем-нибудь сексом (как и при игре во многие другие игры). Безуспешно.
Mortal Kombat X
Игроки в американский футбол Маршон Линч и Роб Гронковски играют в крайне жестокую часть Mortal Kombat. Все, что они чувствовали, можно передать одним коубом:
Линч играл, просто нажимая на все кнопки одновременно, и это нередко ему помогало.
Overwatch
Питер Динклэйдж и Лина Хиди играют в многопользовательский шутер Overwatch. Тон всему видео задал ОʼБрайен, который сидел на унитазе в форме Железного трона, — гости (особенно Динклэйдж) постоянно отпускали шутки «ниже пояса».
Far Cry Primal
Еще один эпизод с шутками о секс-игрушках и попытками попасть копьем в задний проход мамонта (действие в Far Cry Primal происходит в каменном веке). Правда, этому немного способствовала и сама игра: в какой-то момент ручной барсук главного героя надругался над останками убитого врага.
В гостях у ОʼБрайена был PewDiePie, самый успешный видеоблогер, снимающий обзоры игр.
Игры на Atari 2600
Однажды ОʼБрайен и Бльяерт отложили в сторону современные игры и принялись за классику — они играли в приставку конца 1970-х Atari 2600. «Какие же ужасные времена были у человечества», — заявил ведущий, попробовав «гольф».
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