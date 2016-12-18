Бестолковый игрок Телеведущий Конан ОʼБрайен тестирует компьютерные игры, и это очень смешно

Телеведущий Конан ОʼБрайен не очень любит играть в компьютерные игры. Но ему приходится это делать — ради одной из лучших рубрик его шоу Clueless Gamer (буквально «Бестолковый игрок»). ОʼБрайен вместе со знаменитостями или своим ассистентом пробует новые игры и делится впечатлениями — не всегда положительными. «Медуза» выбрала лучшие эпизоды рубрики.

Battlefield 1

Шутер Battlefield 1, в котором игроку приходится выживать в боях Первой мировой войны, вышел еще в октябре 2016 года. Но руки у ОʼБрайена дошли до игры только в начале декабря.

Ведущий вместе с актером Терри Крюсом хотел выяснить, насколько исторически верна Battlefield 1. Но вместо этого он просто кричал от удивления и, глядя на поле боя, шутил: «Вот как мы будем выглядеть через полгода президентства [Дональда] Трампа».

Похоже, сильнее всего ОʼБрайена и Крюса впечатлили даты рождения и смерти главного героя, которые показываются на экране после его смерти. «Это как если бы в PacMan после того, как вы съели точку, вам показывали дату ее рождения, фотографию ее матери и рассказывали бы, что у этой точки был детеныш-точка, и они больше никогда не увидят друг друга», — делился ощущениями ведущий. Он расстроился, когда пришлось прерваться и погладить кроликов.

Когда Крюс случайно срубил дерево танком, игроки решили, что теперь нужно показать на экране годы жизни убитого растения.

Clueless Gamer: «Battlefield 1» With Terry Crews — CONAN on TBS Team Coco

Final Fantasy XV

Новая часть Final Fantasy, как и вся серия, — определенно игра не для всех. И выпуск Clueless Gamer с Элайджей Вудом это показал.

Ни актер, ни ОʼБрайен не остались довольны Final Fantasy XV. Они сошлись во мнении, что игра слишком странная и нелогичная. «Вы убийцы! Массовые убийцы человеческого времени! Из-за вас не родятся дети! Урожай не будет собран!» — кричал ведущий разработчикам, у которых ушло 10 лет, чтобы выпустить игру.

Clueless Gamer: «Final Fantasy XV» With Elijah Wood — CONAN on TBS Team Coco

GTA V

Конан ОʼБрайен вместе со своим продюсером Аароном Бльяертом (едва ли его кто-то знает) в далеком 2013 году проходил игру GTA V почти сразу после ее выхода.

Сначала ОʼБрайен пытался проходить сюжетные миссии, но у него ничего не получалось. Тогда ведущий решил отправиться в стрип-клуб. Но и там его ждало разочарование: игрока из раза в раз выгоняли из клуба за попытки потрогать стриптизершу. В итоге он просто сел в военный вертолет и полетел уничтожать недружелюбное заведение.

Conan OʼBrien Reviews «Grand Theft Auto V» | Clueless Gamer | CONAN on TBS Team Coco

Fallout 4

ОʼБрайен и Бльяерт оделись в идиотские костюмы жителей убежища 111, чтобы поиграть в Fallout 4. В игре можно тонко настраивать внешний вид главного героя, и для съемок его сделали похожим на ОʼБрайена.

Ведущий был так доволен своей виртуальной копией (а особенно ее ягодицами), что всю игру пытался заняться с кем-нибудь сексом (как и при игре во многие другие игры). Безуспешно.

Clueless Gamer: «Fallout 4» — CONAN on TBS Team Coco

Mortal Kombat X

Игроки в американский футбол Маршон Линч и Роб Гронковски играют в крайне жестокую часть Mortal Kombat. Все, что они чувствовали, можно передать одним коубом:

Линч играл, просто нажимая на все кнопки одновременно, и это нередко ему помогало.

Marshawn Lynch and Rob Gronkowski Play «Mortal Kombat X» With Conan OʼBrien Team Coco

Overwatch

Питер Динклэйдж и Лина Хиди играют в многопользовательский шутер Overwatch. Тон всему видео задал ОʼБрайен, который сидел на унитазе в форме Железного трона, — гости (особенно Динклэйдж) постоянно отпускали шутки «ниже пояса».

Clueless Gamer: «Overwatch» With Peter Dinklage & Lena Headey — CONAN on TBS Team Coco

Far Cry Primal

Еще один эпизод с шутками о секс-игрушках и попытками попасть копьем в задний проход мамонта (действие в Far Cry Primal происходит в каменном веке). Правда, этому немного способствовала и сама игра: в какой-то момент ручной барсук главного героя надругался над останками убитого врага.

В гостях у ОʼБрайена был PewDiePie, самый успешный видеоблогер, снимающий обзоры игр.

Clueless Gamer: «Far Cry Primal» With PewDiePie — CONAN on TBS Team Coco

Игры на Atari 2600

Однажды ОʼБрайен и Бльяерт отложили в сторону современные игры и принялись за классику — они играли в приставку конца 1970-х Atari 2600. «Какие же ужасные времена были у человечества», — заявил ведущий, попробовав «гольф».

Conan OʼBrien Plays Atari 2600 Classics: Clueless Gamer | Conan on TBS Team Coco

Все выпуски Clueless Gamer (а их три десятка) можно посмотреть на этой странице.