Katalin Vermes / Netflix

После выхода «Ведьмака» на Netflix все вокруг начали обсуждать песню, которая прозвучала во втором эпизоде сериала. Ее исполнил трубадур Лютик, друг и спутник ведьмака Геральта. В песне есть такие строки:

Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой, о-о-о-у.

Ведьмаку заплатите — зачтется все это вам!

P H A N T O M

Песня оказалась очень прилипчивой. Даже актер дубляжа Прохор Чеховской, озвучивший Лютика в сериале, признался, что после работы примерно неделю напевал эти строки. Так что ничего удивительного, что песня моментально стала мемом.

ShamanKA

Песню о чеканной монете также добавили в отрывок из четвертой серии «Мандалорца», спин-оффа «Звездных войн», где «малыш Йода» играет с тумблерами в космическом корабле мандалорца.

ShamanKA

А вот как этот момент обыграли с другими песнями Малыш Йода наслаждается «Пчеловодом» и песней Бритни Спирс. Да, самый милый герой «Мандалорца» снова разошелся на мемы

В 2015 году поклонники игры «Ведьмак-3», как и сейчас, напевали песню со словами «Крыжовник терпкий, сладкая сирень», которую исполняла Присцилла, возлюбленная Лютика. Пользователи твиттера не могли пройти мимо.

Слова из песни Лютика даже использовали люди, рассылающие анонимные сообщения с угрозой взрыва. Одно из последних писем о минировании в Петербурге они закончили предложением «заплатить чеканной монетой».

Песню также начали активно применять различные компании, что свидетельствует о скорой смерти этого мема.

Но кто-то от этой песни откровенно устал. Например, британский актер Джои Бэти, сыгравший роль Лютика. «Это самая раздражающая вещь, что я слышал. Она такая привязчивая. Все слушали ее в течение недели или около того и напевали. У меня она сидела в голове восемь месяцев», — сказал он. Пользователи интернета с ним согласны.

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