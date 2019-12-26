Мы думали, что мемы на 2019 год закончились. Но в последний момент возник Ведьмак с «чеканной монетой» — и уже успел всем надоесть!
После выхода «Ведьмака» на Netflix все вокруг начали обсуждать песню, которая прозвучала во втором эпизоде сериала. Ее исполнил трубадур Лютик, друг и спутник ведьмака Геральта. В песне есть такие строки:
Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой, о-о-о-у.
Ведьмаку заплатите — зачтется все это вам!
Песня оказалась очень прилипчивой. Даже актер дубляжа Прохор Чеховской, озвучивший Лютика в сериале, признался, что после работы примерно неделю напевал эти строки. Так что ничего удивительного, что песня моментально стала мемом.
Песню о чеканной монете также добавили в отрывок из четвертой серии «Мандалорца», спин-оффа «Звездных войн», где «малыш Йода» играет с тумблерами в космическом корабле мандалорца.
В 2015 году поклонники игры «Ведьмак-3», как и сейчас, напевали песню со словами «Крыжовник терпкий, сладкая сирень», которую исполняла Присцилла, возлюбленная Лютика. Пользователи твиттера не могли пройти мимо.
Слова из песни Лютика даже использовали люди, рассылающие анонимные сообщения с угрозой взрыва. Одно из последних писем о минировании в Петербурге они закончили предложением «заплатить чеканной монетой».
Песню также начали активно применять различные компании, что свидетельствует о скорой смерти этого мема.
Но кто-то от этой песни откровенно устал. Например, британский актер Джои Бэти, сыгравший роль Лютика. «Это самая раздражающая вещь, что я слышал. Она такая привязчивая. Все слушали ее в течение недели или около того и напевали. У меня она сидела в голове восемь месяцев», — сказал он. Пользователи интернета с ним согласны.