На прошедшей третьего июня ежегодной конференции Apple для разработчиков представили первое геймплейное видео Minecraft Earth. Это новая игра для iOS и Android в дополненной реальности, похожая на Pokemon GO. В ней нужно гулять по улицам, добывать ресурсы и, самое интересное, строить собственные здания.

Игроки таким образом создают параллельную реальность, которая видна только через камеру в телефоне или планшете. То есть на соседней улице может оказаться чей-то виртуальный дворец, но без Minecraft Earth об этом узнать просто не получится.

Как все это выглядит? Да как-то вот так. Ниже — фрагмент с демонстрации на конференции Apple.

Jeffrey Grubb

В дополненной реальности телефон превращается в кирку. Ей можно разбивать блоки, из которых состоят постройки (или же добавлять новые). Интерьер зданий тоже можно менять — никто не мешает сделать водопад внутри замка или посадить цветы у его подножия. А еще в Minecraft Earth есть трехмерный аватар, повторяющий движения за хозяином.

Пожалуй, самая впечатляющая часть презентации — это момент, когда разработчики убрали миниатюрную версию дворца, а после «развернули» его вокруг себя в масштабе один к одному. Выходит, что на здания можно не только смотреть, но и гулять по ним, любуясь своей работой.

Minecraft Earth ilovesaintjimmy

Кроме того, на устройствах с iOS себя можно «вставить» внутрь игры. А-а-а-а-а!

Minecraft Earth AR WWDC 2019 Demo ilovesaintjimmy

В игре нужно разводить животных. На презентации показали любопытных кубообразных куриц, сбегающихся на корм.

ilovesaintjimmy

Конечно же, в Minecraft Earth придется сражаться с монстрами. Они могут обитать в пещерах под вашим замком и охранять ценные ресурсы, которые пригодятся для развития постройки. На конференции разработчики расправились с врагами метким выстрелом из лука.

Закрытое бета-тестирование Minecraft Earth начнется уже этим летом. Подать заявку на участие можно здесь.