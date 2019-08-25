Команда OG стала первым двукратным чемпионом турнира по Dota 2. За победу она получит 15 миллионов долларов

Команда стала победителем The International 2019 — крупнейшего в мире чемпионата по видеоигре Dota 2. Об этом сообщает издание Cybersport.ru.

В финале OG обыграла со счетом 3:1. За первое место на турнире команда получит более 15 миллионов долларов.

OG стала первым двукратным чемпионом The International. В 2018 году эта команда также выиграла турнир, обыграв китайскую .

Dota 2 — игра в жанре «многопользовательская онлайновая боевая арена», в которой соревнуются две команды по пять игроков. Каждый из них управляет своим героем с уникальным набором характеристик и умений. Задача команды — разрушить базу соперника.

The International — крупнейшее мероприятие по Dota 2, организуемое разработчиком игры, компанией Valve. В 2019 году в турнире участвовали 18 команд. Призовой фонд превысил 34 миллиона долларов.